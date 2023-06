Qui presidirà la Diputació de Barcelona? Totes les combinacions possibles

PSC-Junts

PSC-ERC

Junts-ERC-Tot per Terrassa

PSC-comuns-Tot per Terrassa

PSC-comuns-PP

Constituïts els ajuntaments, amb sorpresa final de múltiples conseqüències a, a principis de juliol es posaran en marxa les noves diputacions. Ano s'esperen sobresalts -en les dues primeres ERC tindrà la presidència amb el suport del-, mentre que a Barcelona tot continua obert. Les combinacions són múltiples, i la gran majoria passen pels socialistes, que en els últims quatre anys han liderat l'ens ambal capdavant i el suport lleial de Junts. La prioritat, abans de l'operació que va dura l'Ajuntament de la capital catalana, era reeditar l'aliança i, de fet, a mitjans de la setmana passada diverses fonts consultades perla definien com a "encarrilada".En el nou context, però, tot està encara obert. Aquests són tots els escenaris possibles per governar la Diputació de Barcelona, una entitat que exerceix com un poder a l'ombra de gran capacitat econòmica -el pressupost supera els- i que també serveix per situar assessors i càrrecs de confiança dins la seva estructura. Una característica sempre preuada pels partits, especialment si el repartiment dels ajuntaments no han estat satisfactoris, i que no es pot destriar del context electoral que comporta la convocatòria delL'acord entre les dues formacions s'ha mantingut ferm fins i tot en els moments més tensos de la legislatura. No es va trencar amb la sentència del, que va desencadenar aldarulls mai vistos al carrer vinculats al procés, ni tampoc amb el cas d'espionatge als dirigents independentistes, tot i que sectors de Junts van pressionar per acabar amb l'aliança. De cara al nou mandat, tot anava de cara per repetir, però l'operació Collboni ho ha trastocat tot. "Amb el PSC no s'hi pot pactar", sostenen diverses veus consultades de Junts, que ja d'entrada veien amb recel l'aliança., remarca un alt dirigent. Els socialistes prioritzen entendre's amb Junts, però estan expectants per saber com resolen el debat intern . Les dues formacions superen amb escreix la majoria absoluta, fixada en 26 diputats."No votarem una presidència socialista. Estem disposats a entendre'ns amb el conjunt de l'independentisme". Són paraules d', dilluns passat, sobre un possible pacte a la Diputació. El president dels republicans vol evitar a totes que el PSC guanyi més poder, i és per això que també ha instat Junts a no "regalar" aquest espai als de. El full de ruta d'ERC després de la patacada de les municipals, passant de primera a tercera força arreu del país, és no donar més oxigen a un socialisme en pujada, i que amenaça la permanència d'ERC a Palau. És per això que els republicans han negociat en diversos espais amb el PSC només si era per garantir-se presidències republicanes, com ha passat a Lleida i Tarragona. Per això descarten un acord amb els socialistes a la Diputació i aixòtambé unamb els comuns.En el consell nacional que Junts va celebrar diumenge,va aprofitar una intervenció a porta tancada per demanar apaivagar les crítiques habituals a ERC i va apostar per refer ponts amb els republicans. El secretari general de Junts, que manté una relació de confiança amb Marta Rovira, la seva homòloga d'ERC, situa ara com a prioritat arribar a un acord amb els republicans, que hauria de passar per sumar el suport del diputat provincial de. Les tres formacions ja governen juntes a la cocapital del Vallès Occidental, de fet, i a la Diputació sumen. Suficients per vèncer el PSC si els socialistes només sumen el suport dels comuns, amb els quals apleguen. En segona volta, qui té més suports -sense necessitat de disposar de majoria absoluta- és elegit president de l'ens.El fet que Tot per Terrassa governi conjuntament amb Junts i ERC a l'Ajuntament no suposa, automàticament, que el seu diputat regali el seu vot a l'ens supramunicipal. El sufragi d'aquesta formació pot tenir un paper decisiu: si finalment Junts i ERC no aconseguís garantir-se el suport de la formació egarenca, podria ser el PSC qui intenti guanyar-lo. Els socialistes també mantenen contactes amb el líder de la candidatura,, que en el passat havia estat del PSC i va estripar el carnet arran de l'aplicació de l'article 155. Si Tot per Terrassa arriba a bon port en les negociacions amb els socialistes i li cedeix un vot, el PSC -amb l'ajuda dels comuns- sumaria, els mateixos que assoleixen ERC i Junts. En cas d', la presidència recauria en el PSC, ja que és el partit amb més representació a l'ens supramunicipal."Qualsevol acord que passi per la participació l'acord amb el PP no el farem", deia la setmana passada el número dos dels comuns a l'Ajuntament,. Tres dies després la formació d'investia Jaume Collboni amb els vots de, una decisió que ha colpejat amb força la credibilitat dels comuns. És des d'aquest punt de partida que malgrat que En Comú Podem hagi assegurat quela fórmula Collboni a la Diputació, la possibilitat que el PSC arribi a la presidència amb els comuns i els populars no s'albira com a impossible. Sigui com sigui, a hores d'ara els comuns asseguren que no estan participant de les negociacions amb cap de les parts. La seva aposta passa per un tripartit d'esquerres, com demanaven a l'Ajuntament -descartat per ERC- i si no, ja donen per feta la "sociovergència".

