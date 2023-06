Zoo es pren un descans indefinit: «Necessitem parar, no volem posar dates»

quan el grup valencià acabi la seva darrera gira. Segons va avançar el portal musical Primera Fila, el passat 17 de juny la banda va aprofitar la seva actuació alper anunciar que es prendran un descans durant el 2024. Després, en declaracions a aquest mitjà, el cantant Panxo assegurava que. Que els fans de Zoo no s'espantin:O almenys això diuen."Pararem per fer noves cançons..., ha dit el cantant als micròfons de Primera Fila. Per ara, durant tot el 2024 estaran fora del mapa i començaran a crear nous temes o algun nou projecte musical. Zoo és un dels grups més estimats del panorama dels Països Valencians.han rebentat les llistes d'èxit, sales i concerts a tot el territori, amb milions de reproduccions a totes les plataformes., quan parin de tocar durant un temps:

