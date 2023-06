Notes de la selectivitat 2023 a Catalunya

Quan surten les notes de tall?

Els 42.000 alumnes que aquest any han participat en laja poden consultar les seves notes. A partir d'aquest dimecres 21 de juny a les 18 hores, a través del portal que ha habilitat la Generalitat , es poden consultar les puntuacions. L'expectació és potser més elevada que els dies dels exàmens. En concret, està en joc elque necessiten per entrar a les facultats. Elrestant ja el tenen: és la mitjana dels dos anys deDes d'aquest portal també està disponible l'opció de-se unde les proves amb les. Aquest certificat es tracta d'un document amb un codi segur de verificació () que li atorga la mateixa validesa que un d'original. En els pròxims dies es coneixeran els resultats globals de les proves i els alumnes que rebran una distinció del Govern per haver obtingut una qualificació superior o igual a nou punts en la fase general.L'altra data que tenen al cap els alumnes és la de les notes de tall, la que correspon a la de. Aquesta, per tant, no és una nota fixa, sinó que cada any varia. Resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. Les notes de tall es publicaran el 13 de juliol.

