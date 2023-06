Quin temps farà per la revetlla de Sant Joan?

S'apropa la nit més curta de l'any, i el(Meteocat) preveu que serà una jornada idònia per celebrar la revetlla de. Serà un dia assolellat, amb nuvolades tímides que creixeran a partir del migdia al Pirineu i Prepirineu. Per tant, el temps acompanyarà per poder gaudir de la nit.El Meteocat no descarta pluges febles durant la tarda del dia 23 a la zona oriental del Pirineu, afectant comarques com el. Però no es preveu pluja durant la nit, ja que els núvols hauran desaparegut. El cel clar, en bona part del país, ajudarà que la lluna creixent brilli durant tota la nit.La calor de la tarda baixarà durant les últimes hores del dia, tot i que serà una. Els termòmetres sí que s'enfilaran localment ai a les comarques interiors de lesEls amants dels petards hauran d'extremar les precaucions al nord de l', ja que hi podrà haver ratxes fortes deque poden superar els 50 km/h. A la resta del país, el vent bufarà fluix i amb direccions variables.L'endemà, el, el Meteocat també pronostica un dia assolellat. I les temperatures es mouran al voltant dels 30 graus al conjunt del país.

