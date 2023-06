El barceloní Disfrutar, segon millor restaurant del món

El restaurant barceloní, dirigit pels excaps de cuina d'elBulli, és el segon millor restaurant del món. Així ho ha revelat aquest dimarts a la nit el prestigiós rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants en una gala celebrada a la ciutat de València.Aquesta mateixa classificació ha situat al capdavant de la classificació el restaurant, a Lima (Perú) i, en tecer lloc,, del madrileny Dabiz Muñoz., només quan feia un any que tenia obertes les portes. La segona la va guanyar el 2017, a banda d'acumular un total de tres sols a la guia Repsol. Els tres xefsde Cadaqués.Més avall del rànquing, la cuina espanyola també ha comptat amb representació de la mà d'de Víctor Arguinzoniz​, en 4a posició;a Dènia, en 20è lloc;, d'Aitor Arregi a Getaria, en 22a posició, i, d'Andoni Luis Aduriz a Sant Sebastià, que ha quedat 31è. Més enllà dels restaurants, el món de la gastronomia a l'Estat també està d'enhorabona perquède l'establiment d'alta cuina DiverXo de Madrid ha estat reconegut com elEl 2019, el premi va canviar de format i. Entren dins d'un nou programa batejat amb el nom The Best of the Best, en reconeixement de la seva trajectòria i excel·lència. Per tant, ni el restaurant gironí El Celler de Can Roca ni els que han encapçalat la llista algun cop apareixeran més a la classificació.

