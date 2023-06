​La contaminació a Catalunya supera les recomanacions de l'OMS

Repunt després de la pandèmia

Límits legals i recomanacions de l'OMS

Què passaria amb els nous límits de contaminació de la UE?

Nou advertiment de l'excessivaa Catalunya. En aquesta ocasió ha estat l'organitzacióque ha denunciat que la pràctica totalitat de la ciutadania es veu exposada a nivells de pol·lució per sobre de les. A més, assenyalen que majoritàriament se situa per sobre dels nous límits que la Unió Europea prepara per al 2030 Ecologistes en Acció alerta d'un repunt en la contaminació de l'aire a Catalunya a conseqüència deli de l'increment del trànsit. L'informe de l'entitat sobre la qualitat de l'aire durant 2022 ha conclòs que un cop acabades les restriccions de mobilitat derivades de la Covid, la intensa calor i la falta de pluges van disparar els episodis de partícules i ozó.L'informe sobre la qualitat de l’aire elaborat per Ecologistes en Acció ha analitzat les dades recollides a 780 estacions oficials de mesura instal·lades a tot l'Estat, entre les quals 114 ubicades a Catalunya. L'any 2022 van empitjorar els valors respecte als anys 2020 i 2021, amb un(PM10 i PM2,5) i, i més matisat de diòxid de nitrogen (NO2), encara que sense assolir les concentracions habituals en anys anteriors a la pandèmia.L'informe d'Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'objectiu a llarg termini per protegir la vegetació de la Unió Europea. D'acord amb aquests llindars, l'aire contaminat va afectar el 2022 la totalitat de la població i del territori de Catalunya.En canvi, si es prenen els estàndards de laa actuals, més laxos que les recomanacions de l'OMS, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals va ser de, tant a l'àrea de Barcelona com al Prepirineu.En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons l'informe, es va tornar a superar el(40 micrograms/m3), sent l'únic punt de l'Estat on va passar. Cal recordar que el Tribunal Europeu de Justícia ha condemnat el Regne d'Espanya per l'“incompliment reiterat i sistemàtic” del límit anual de NO2 en aquesta metròpolis.L'altre element que va superar els límits legals va ser l'. Es tracta d'un contaminant secundari que es forma a partir de la descomposició dels òxids de nitrogen o els compostos orgànics volàtils amb la llum. Malgrat que el seu origen és a les zones més industrialitzades i amb més trànsit, a Catalunya té major efecte en zones d'interior per l'efecte de la marinada. Ecologistes en Acció, de fet, va aconseguir que el TSJC condemnés la Generalitat per no disposar de plans específics per aquest contaminant , fet que l'administració pretén corregir amb un pla de qualitat de l'aire que, per primera vegada, vagi més enllà de l'àrea de Barcelona.Ecologistes en Acció també ha volgut advertir que la situació actual porta Catalunya cap a l'. I és que la Unió Europea està plantejant per al 2030 una rebaixa substancial dels límits legals de contaminació, una mesura que, en principi, compta amb el suport de la Generalitat. Amb aquests nous valors, un 90% dels catalans haurien respirat l'any passat un aire que incompliria aquests estàndards legals. Per l'organització ambientalista, aquesta dada “expressa la magnitud del repte que han d'assumir les administracions en els propers anys per a alinear-se amb la futura legislació”.

