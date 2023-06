El Govern vincula el Quart Cinturó a una inversió estatal de 900 milions en infraestructures

Concentració contra els macroprojectes del mes de març. Foto: Ricard Novella

Elva ser un dels elements clau perquè eli elsignessin el pacte de pressupostos de principis de febrer. Aquesta infraestructura era una línia vermella per als socialistes i una cessió incòmode per a l'executiu, tenint en compte que ERC l'havia batallat al territori i no n'era partidària. Més de quatre mesos després, encara no s'ha rubricat el conveni inclòs dins l'acord pels comptes que van solemnitzar el presidenti el primer secretari del PSC,. Com es troba la situació, ara mateix? Segons fonts governamentals consultades per, l'executiu vincula la concreció del conveni de la B-40 al fet que l'Estat es comprometi a executaren infraestructures, una xifra que ERC va arrencar del govern espanyol en l'última negociació de pressupostos a Madrid , remarquen fonts del Govern. En aquest sentit, ressalten que "no es podrà signar" el conveni sobre el Quart Cinturó -àmpliament exigit pel PSC en les últimes setmanes- si no es concreta el protocol sobre les inversions previstes en els comptes estatals. Quines són? Al, per exemple, hi ha previstosdins dels pressupostos espanyols per "millorar la connectivitat" de laamb la, una carretera que també s'ha de "pacificar" en el seu pas per la costa. En aquest sentit, també hi ha incloses actuacions al corredor viari per millorar les infraestructures del transport públic.Pel que fa a l'i l', on la xifra pactada és de, la idea és "fer-les més accessibles" i adaptar-les al nou context en absència de peatges del setembre del 2021. El compromís que planteja el Govern en la proposta de conveni és la millora dels enllaços per augmentar la "capacitat" i "funcionalitat" de les dues infraestructures, així com també nous enllaços amb la resta de la xarxa viària. Dins del plantejament de la Generalitat també s'hi consignenper la N-260 en el marc de l'. Aquesta xifra s'hauria de destinar a la rehabilitació del ferm d'aquesta carretera, a millorar la seguretat i a fer-hi "actuacions de nova infarestructura o condicionament" en els propers anys.Dins de plec també s'hi inclouen els nous intercanviadors de la líniaamb la xarxa de(FGC), que tenen un cost previst de. Quins són aquests dos nous intercanviadors? El que connecta amb l'estació d'Hospital General de la línia S1 de FGC, i el de l'estació de Volpelleres de la S2. Aquesta xifra de 20 milions d'euros, sumada a les actuacions al Maresme -C-32 i N-II- a l'Eix Pirinenc i tant a l'AP-7 com a l'AP-2, és el que fa que s'arribi als 914 milions en total que s'inclouen en la proposta de conveni. La proposta arriba quan a la conselleria de Territori ja hi ha Ester Capella en substitució de Juli Fernàndez , que en el seu dia era un ferm opositor del projecte de la B-40."Aquest import inclou els costos de redacció dels estudis i projectes; les expropiacions de béns i drets;; les assistències tècniques; i els efectius humans per a la gestió i execució mitjançant el programa temporal d'efectius", indica la part final del plantejament. En essència, es tracta d'un conveni segons el qual la Generalitat executa les obres i és l'Estat qui s'encarrega de transferir els recursos necessaris. I, en aquests moments, el Govern pressiona perquè se signi en paral·lel aquest document amb el conveni del Quart Cinturó, que el PSC espera tancar el més aviat possible. "La ministraja hi ha donat el vist-i-plau", ha apuntat aquest dimarts la portaveu dels socialistes al Parlament,. El desenllaç, però, haurà d'esperar a si arriben els 900 milions pendents.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola