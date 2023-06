El PP no es posa d'acord amb Vox a Extremadura: «No pot entrar al govern qui nega la violència masclista»

La presidenta del, ha lamentat aquest dimarts que després de dies de negociacions amb la ultradreta de"ha anteposat les seves ànsies de poder i aquesta supèrbia al canvi", una actitud amb el que "sembla que obliga a anar novament a eleccions" en el territori.Així ho ha avançat la mateixa Guardiola en una roda de premsa aquest dimarts a Mèrida després de la sessió de constitució de l'Assemblea d'Extremadura, en la qual la falta d'un acord entre totes dues formacions ha permès queEn la seva intervenció, la presidenta popular a la regió ha asseverat queamb Vox, cosa que finalment no ha estat possible, després del que ha reafirmat que "ara mateix no és el poder el que està joc, és la dignitat d'aquesta terra", ha etzibat la conservadora., així com "als qui col·loquen una lona i tiren a la paperera la bandera LGTBIQ+ o deshumanitzen els immigrants", ha reafirmat María Guardiola, que ha asseverat que tant ella com el seu partit creuen "en una Extremadura inclusiva, moderna, respectuosa i solidària", ha reafirmat.

