Qui és en Flakked, el millor jugador català de «League of Legends» de tota la història?

Tothom identifica un esportista català d'elit en qualsevol modalitat. Futbol, bàsquet, atletisme, motociclisme... Però ningú identifica les noves disciplines.és undels, els esports electrònics competitius, amb una xarxa empresarial, econòmica i de talent que engloba equips, streamers i jugadors d'altíssim nivell. No és d'estranyar, que més tard o més d'hora, acabaria sorgint un prodigi de casa en algun dels videojocs que gaudeixen de competició oficial.(Barcelona, 2001), conegut per tothom com a, compleix totes aquestes condicions. Jugador professional del, el videojoc competitiu amb més seguiment de tot el planeta, ha aconseguit fites internacionals, un reconeixement palpable en el sector i ser un referent de la nova joventut d'esportistes electrònics.Per posar en context a qualsevol persona que estigui llegint aquesta peça i, de moment, no entengui cap frase:és unade la sevacom ho seriaJoves, amb talent, que ja han gaudit de la competició europea al màxim nivell, reconeguts al seu propi país, amb una base de seguidors immensa i una joventut explosiva que els fa tenir una gana per endur-s'ho tot.La seva etapa pels eSports professionals la inicia el 2018, quan encara era menor d'edat, en categories inferiors a escala estatal, amb equips que ja han desaparegut, com Asus Rog Academy o SV2.. És allà on comença a destacar com un dels millors joves de la LVP -màxima competició espanyola de League of Legends- i enlluerna el sector a les xarxes socials, a través d'streamings propis i una comunitat que l'ha abraçat com a referent.Gràcies a un esdeveniment massiu on jugaven professionals i creadors de contingut anomenat, Flakked va aconseguir atraure els focus d'un dels millors equips d'Europa, G2, que el va fitxar. El salt va ser celebrat com una victòria per tota la comunitat catalana i estatal. En només una temporada, va ser. Va participar alsi va viure l'experiència a la que molt pocs poden arribar.Insòlit per als eSports catalans. Aquest sector, però, és molt cruel i precari, i després d'un any a l'equip de G2, el van deixar marxar per tornar a competir a escala domèstica, a(equip propietat de l'streamer, entre d'altres cofundadors). Va destrossar l'LVP a nivell individual i el van ascendir, novament, a la competició europea, on està jugant actualment. Només 22 anys i una trajectòria de llegenda.Per comprendre la figura de Flakked en el context pertinent dels eSports, cal posar sobre la taula l'element de les xarxes socials i l'streaming. La comunitat del League of Legends té una interacció molt directa amb els jugadors professionals a través de Twitch i de Twitter. El català es va convertir en unpel seu estil de fer: pràcticament a les fosques, amb una càmera de quatre euros i un micròfon gairebé de plàstic. El seu talent, però, traspassava la pantalla, tant a l'hora de jugar com de comunicar.Se li suma com de descarat és a les. Bromista, amb una legió de seguidors del seu humor (molt generacional, que frega l'humor negre) i una interacció constant amb altres grans personalitats del LoL i de Twitch. És difícil d'encasellar, perquè no és un influencer ni tampoc un jugador professional d'eSports convencional.Victor Lirolaen tot aquest sector, que ha aconseguit desenvolupar mems, bromes, un llenguatge i un amor pel seu ànec, la seva mascota, que han abraçat milers de persones. Sense cap mena de dubte,que hem conegut fins ara. Quack, quack.

