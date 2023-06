Notes de tall 2023 a Catalunya: consulta la nota d'accés als graus universitaris

Consulta la nota de tall

Notes de tall 2023 en PDF

Més de 40.000defa setmanes que esperen que arribi el dia. Tots els examinats de la selectivitat poden consultar a partir del 13 de juliol lesper saber si poden o no accedir alsque desitgen. Des del 22 de juny ja compten amb la seva nota final, que combina en un 60% la nota deli un 40% la nota de laLes notes de tall de 2023 encara no estan disponibles, però per fer-te una idea de com poden anar les coses, pots consultar els resultats de lesdel 2022.Tant bon punt surtin, podràs consultar aquí totes les notes de tall per accedir a les carreres universitàries en

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola