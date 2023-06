La Moncloa esquiva els acords amb independentistes després del 23-J: Catalunya «està ara millor»

Elha bandejat aquest dimarts la crida del presidentperquè les forces independentistesa una possible. Des del PP ja s'ha respost que el preu podria ser un referèndum d'autodeterminació. La ministra portaveu,ha assenyalat tan sols que l'únic que es pot dir des del govern espanyol és que "aquesta Catalunya és molt millor que en l'inici de la legislatura i això sempre és un motiu de celebració". Rodríguez ha comparegut després del consell de ministres amb el titular d'Interior,Isabel Rodríguez no ha volgut afegir res més a la pregunta de si des de l'executiu es fasobre les paraules del president de la Generalitat ni si poden perjudicar electoralment Pedro Sánchez i els socialistes en les eleccions espanyoles del 23-J. La portaveu ha dit que, en el marc electoral, "cada partit es fa responsable de les seves declaracions".On sí que s'ha esplaiat la ministra portaveu ha estat en atacar elsen municipis i comunitats, especialment pel que fa a les polítiques contra la violència masclista. "No hi ha acords que justifiquin", ha expressat la ministra portaveu, per qui "amb les polítiques dels qui neguen la violència de gènere, estem retrocedint vint anys".Per justificar la seva afirmació, Rodríguez ha rememorat en fins al 2003 no es van començar a, que fins aleshores eren considerats casos aïllats que es produïen a les cases., ha assegurat Isabel Rodríguez, que ha destacat el "consens" produït a la societat espanyola en la lluita contra la violència domèstica, i ha assenyalat que el preu dels pactes entre el PP i Vox passen normalment per l'anul·lació de les conselleries d'Igualtat, que han estat capdavanteres en les mesures de protecció a les dones agredides.Grande-Marlaska ha intervingut per explicar que al País Valencià, d'acord amb el govern de Ximo Puig, els darrers anys s'havien reforçat les àrees policials especialitzades en el combat contra la violència de gènere i l'atenció a les víctimes. El ministre ha consideratque Vox hagi instal·lat una lona on es veu que essímbols vinculats als drets de la comunitat LGTBI, accions que "ajuden a discursos incendiaris".El ministre Grande-Marlaska ha presentat un. El ministre de l'Interior ha explicat que l'estiu passat l'estat espanyol va ser un dels països més afectats pels incendis de la UE i ha recordat que es van cremar 302.000 hectàrees, amb la pèrdua de quatre vides. L'executiu ha aprovat aquest dimarts el pla de prevenció i lluita contra els incendis, un terreny en què les comunitats autònomes disposen de les principals competències.

