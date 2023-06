Pressió a Puigdemont: així es bunqueritza el Suprem davant d'Europa

No se sent interpel·lat pel paràgraf 100

No hi ha deficiències sistèmiques a Espanya

La immunitat té límits

Aplana el terreny per a noves euroordres

El dia 5 de juliol, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) dictarà sentència sobre la immunitat de, i dirà si el suplicatori que va demanar elales va fer de manera correcta o no. Paral·lelament, el Suprem ha ensenyat les cartes i ha concretat com interpreta la sentència del(TJUE) del passat 31 de gener, una resolució important per a l'estratègia de l'exili, que dona nous elements als independentistes per seguir lliurant la batalla a Europa. Després de mesos d'immobilisme,i mantenir la línia dels últims anys contra Puigdemont i la resta d'exiliats, i aplana el terreny per a noves euroordres en funció del que passi en les properes setmanes. Puigdemont serà protagonista durant la campanya de Junts, sigui perquè la sentència del TGUE, que es farà pública en vigílies de la cursa cap al 23-J, li és favorable o bé perquè li és contrària. Es tracta d'una de les peces clau de l'que pot obrir la porta a noves euroordres. Les ordres de detenció són ara més probables després de la darrera sentència del Suprem, que tanca files amb, confirma la interpretació feta pel jutge instructor de la-cau la sedició, però es manté la malversació greu- i dona resposta, després de mesos d'esquivar la qüestió, a la justícia europea. L'alt tribunal se sent plenament competent per perseguir i jutjar els exiliats, nega cap vulneració de drets durant el procediment i descarta també cap mena de deficiència generalitzada a la justícia espanyola.El Suprem ha optat per blindar-se i enviar el missatge que perseguirà Puigdemont i la resta de l'exili fins al final. Un dels punts clau per la defensa és la competència de l'alt tribunal espanyol per jutjar els independentistes i els advocats van ressaltar la importància del paràgraf 100 de la sentència del TJUE , que qüestiona que sigui el Suprem l'encarregat de veure la causa de l'1-O. El Suprem desmunta aquest argument i diu que és el tribunal competent per perseguir els fets perquè als eurodiputats se'ls aplica l'aforament dels diputats espanyols, és a dir, que se'ls jutja al Suprem.Això és així des de fa més de trenta anys, és un criteri consolidat a Espanya, i en la causa del procés hi ha una trentena de resolucions que ho ratifiquen. Tota aquesta jurisprudència serveix al Suprem per dir queque li atorga la competència per a aquest tipus de casos, cosa que rebutja també l'argument que sigui una decisió feta a mida per perjudicar els independentistes. Precisament aquesta base legal que defineixi la competència del Suprem és un requisit que fixa el TJUE i com que a criteri de l'alt tribunal existeix,Una de les afirmacions més reiterades en la sentència del Suprem nega l'existència de deficiències sistèmiques al sistema judicial espanyol. Això és així, sosté l'alt tribunal espanyol, perquè hi ha base legal que justifica la seva competència per jutjar el cas dels exiliats, però també perquè existeix un sistema de recursos per impugnar les decisions adoptades, com també reclama la mateixa sentència del TJUE, i perquè en tot el procediment -que ja fa més de cinc anys que dura- els investigats han tingut totes les garanties. De fet,i nega que se'ls hagin vulnerat drets, cosa que xoca amb diversos dictàmens de l'ONU. La defensa espera poder acreditar, arribat el moment, aquestes deficiències que, d'acord amb el TJUE, no han de ser generalitzades, sinó que poden afectar un "grup objectivament identificable" de persones, que podria ser el moviment independentista català. "", rebla el tribunal. En la mateixa línia, el Suprem també nega que existeixin proves que demostrin una suposada manca d'imparcialitat del jutge Llarena que permeti, arribat el moment, rebutjar una euroordre contra els exiliats.Un dels arguments reiterats pels exiliats -i que el TGUE podria abordar en la sentència del proper 5 de juliol- és que. En diverses resolucions el Suprem ho ha negat, també en aquesta, on consolida el criteri dels últims anys i estableix límits a aquesta protecció. La immunitat impedeix obrir nous procediments judicials contra eurodiputats sense autorització prèvia, diu l'alt tribunal, però no pot impedir el desenllaç d'una causa penal en què l'eurodiputat ha estat processat des d'abans d'assumir el càrrec. En el cas de Puigdemont i la resta d'eurodiputats de Junts, van convertir-se en eurodiputats el 2019, però estaven processats per l'1-O des de 2018.Això justifica, segons el Suprem, que l'adaptació del processament al nou codi penal s'hagi pogut fer sense necessitat de demanar un nou suplicatori al Parlament Europeu. Justifica també la detenció de Ponsatí al març, quan va tornar a Catalunya, i obre la porta a una detenció de Puigdemont si trepitja l'Estat. Serà rellevant, en aquest sentit, en quins termes es pronuncia el TGUE aquest juliol. Ara com ara, els eurodiputats tenen immunitat de manera cautelar que els protegeix arreu d'Europa, però no a Espanya, tal com justifica el Suprem. Si la sentència de Luxemburg no és favorable,per mantenir la protecció.La ratificació del Suprem del criteri de Pablo Llarena era previsible i contribueix a dibuixar al jutge instructor malgrat el risc que la justícia belga les denegui a partir de la sentència del TJUE , que l'alt tribunal espanyol ha interpretat a la seva manera. Convençut que és competent per fer-ho i que no es vulneren drets dels afectats, Llarena podria demanar l'extradició de Lluís Puig per malversació, perquè l'exconseller de Cultura no té immunitat. És un moviment arriscat, perquè la justícia belga ja va denegar l'extradició una vegada(un requisit que el TJUE considera vàlid per denegar una extradició).Per a Puigdemont i Comín. Paral·lelament, Llarena ha ordenat la detenció de Ponsatí, perseguida per desobediència, sense risc de presó i pendent de declarar al Suprem abans d'enviar-la a judici. Els límits de la immunitat fan que, a criteri de Llarena i el Suprem, Ponsatí pugui ser detinguda a Espanya. Sigui com sigui, amb les cartes sobre la taula, el Suprem opta per bunqueritzar-se,i mantenir la pressió sobre Puigdemont i els exiliats independentistes, bona part dels quals continuen perseguits per delictes amb penes elevades de presó.

