A quins municipis de més de 5.000 habitants i amb potencial acord entre ERC i Junts s'ha produït finalment el pacte?

Aquest mapa permet fer zoom i, clicant o passant el cursor per damunt de cada símbol, hi apareix el nom del municipi i quin acord era possible i quin s'ha produït

A quins consells comarcals ERC i Junts es poden ajudar o fer la traveta?

Clicant o passant el cursor per damunt de cada comarca, apareix informació de quin hi és el pacte possible

Elshan confirmat aquest dissabte el que s'intuïa amb el degoteig d'anuncis d'acords dels dies anteriors: que el PSC ja és un potencial soci més de l'independentisme . Els vetos que fa quatre anys rebia a molts consistoris com a "" han desaparegut a bona part del país fins al punt que, a aquells municipis mitjans i grans on era possible un, ha acabat sent molt més habitual una entesa d'alguna d'aquestes forces amb els socialistes.Es tracta deen què alguna de les dues grans forces de l'independentisme havia guanyat sense majoria absoluta i, amb el suport de l'altra, podia haver-la assolit o acostar-s'hi o que, sense haver vençut, totes dues sumaven més de la meitat dels regidors. Tot i això, aquesta entesad'aquests ajuntaments -en un dels quals, amb un acord a tres amb el PSC-. En canvi,. A la resta, han assolit acords amb altres forces o s'han limitat a votar els propis candidats.La ciutat més gran en què ERC i Junts es van posar d'acord va ser, si bé la jugada d'última hora del PSC, els comuns i PP va impedir que fructifiqués el govern compartit entre Xavier Trias i Ernest Maragall . Tot i això, els republicans sí que van investir Junts a, mentre que el suport contrari s'ha donat a. També hi havia acord a, tot i que el ple s'ha ajornat per decisió judicial.Tot i això, ha estat més habitual veure pactes d'alguna d'aquestes dues formacions amb el PSC que entre ells. En el cas d'ERC, ha optat per governar amb els socialistes ael. Junts ho ha fet a, la. En altres ocasions, aquests partits simplement han estat investits en solitari com a candidatura més votada o amb acords amb altres formacions, com la CUP, Ara Pacte Local independents o, fins i tot, el PP -Junts, aEls casos que més han molestat aquests partits, però, han estat als d'ajuntaments en què, malgrat que ERC o Junts hi són primera força, l'altra candidatura li ha pres l'alcaldia amb una. Els republicans l'han arrabassada als postconvergents ai, a més, ha cedit la d'a Ara Pacte Local, la de lesa Borges per la República, la de lesal PSC i la de Tortosa a Movem-PSC Al seu torn, Junts també ha participat d'acords a diverses bandes per evitar que els republicans, com a força més votada, assolissin l'alcaldia. L'han aconseguit per a si mateixos a l'i ha permès que fos el PSC qui l'ostentés en lloc d'ERC a la. Fins i tot la CUP ha participat de jugades d'aquest tipus, ja que ha facilitat amb els seus vots que el cap de llista socialista defos investit, malgrat que Junts havia estat el primer partit al municipi.Un cop constituïts els ajuntaments, els partits ara s'encaren a pactar els, que es voten en dues setmanes. ERC ja hi té majoria en solitari a tres i, en canvi, no suma prou amb Junts per governar a sis més.. En concret, els republicans podrien facilitar la investidura als postconvergents a 18 comarques, mentre que, a les altres 13, l'entesa podria ser amb benefici invers. Per ara, Junts ja ha pactat amb el PSC al, on havia guanyat ERC, mentre que les dues forces independentistes sí que s'han entès al del. L'acord que ultimaven al, però, sembla que trontolla després del que va ocórrer a la seva capital

