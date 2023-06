El pacte amb el PSC a la Diputació agita el debat intern a Junts camí del 23‑J

Xavier Trias, en un consell nacional de Junts. Foto: Junts

El PSC parlarà amb tothom

Fa quatre anys,va enviar un missatge de Signal a, president del PDECat, per validar el contingut del pacte entre el PSC i Junts a la Diputació de Barcelona . Bonvehí volia tenir la confirmació per escrit, perquè sabia que un acord d'aquella dimensió amb els socialistes en plena espera de la sentència delcontra els líders independentistes que van promoure l'1-O tindria una repercussió nacional. L'acord es va firmar, la cúpula de Junts el va posar en dubte i, després, i es va celebrar una votació específica que va acabar, contra pronòstic, amb la ratificació del pacte per part, una vegada més, de Puigdemont. Quatre anys després, la Diputació torna a estar al centre del debat dins del partit que lideren. Ara, per l'operació ordida entre el PSC i el PP -amb el suport indispensable dels comuns- que ha portat Jaume Collboni a ser alcalde de Barcelona Diverses fonts consultades perasseguren que el debat és "viu" dins de Junts. Existeixen dirigents -amb Xavier Trias al capdavant- que sostenen que el més assenyat és reeditar l'aliança amb els socialistes. "No estic en contra d'aquest pacte", ha assenyalat Trias -el principal perjudicat de l'operació de Collboni, cuinada a Madrid i que va comptar, també, amb el vist-i-plau de, líder de en una entrevista a Els Matins de TV3 . L'exalcalde ha indicat, a banda, que té "respecte" per, que aquesta última legislatura ha presidit la Diputació sense sobresalts en la relació amb Junts, ni tan sols durant les protestes per la sentència del Suprem. Un dirigent consultat va una mica més enllà de Trias:. El cop de l'Ajuntament és més profund del que diu la superfície."Necessitem tenir gent a les institucions", remarca un coneixedor de la situació. La setmana passada, segons indiquen les fonts consultades, l'acord amb el PSC estava "pràcticament encarrilat", però els fets de dissabte ho compliquen tot., insistien dirigents de Junts abans d'entrar al consell nacional que es va celebrar diumenge a l'Illa Diagonal de Barcelon a. En aquesta cita dels quadres del partit es va produir una escena que relaten diversos presents a la sala: una arenga de Turull a porta tancada en la qual va demanar rebaixar el to de les crítiques a ERC i va apostar per refer la unitat de manera sincera.En aquest sentit, són diverses les veus que aposten per arribar a un acord amb els republicans -entre els dos sumen 23 diputats provincials- i amb-això faria arribar la xifra a 24-. Un nombre superior a la suma del PSC -17 escons- amb els comuns, que en tenen cinc i que per tant en sumen 22 amb els socialistes. En segona volta, és escollit president qui té més vots, de manera que un dirigent de Junts podria arribar al càrrec. El que pot passar, en tot cas, és que a la Diputació es reediti l'aliança entre el PSC, el PP -que té 4 representants- i els comuns, com a l'Ajuntament. Un membre de la direcció de Junts consultat persosté que aquest escenari té un 90% de probabilitats de repetir-se, tenint en compte el context actual.La proximitat de les eleccions del 23-J és un element clau a l'hora de delimitar el terreny de joc a la Diputació. Especialment perquè hi ha sectors de Junts -començant per l'entorn de Laura Borràs i, candidata a Madrid- que no volen ni sentir a parlar de pactes amb el PSC, i l'operació Collboni és un argument que els afavoreix. "S'ha demostrat que d'aquesta gent no te'n pots refiar mai", sostenien diverses veus a la sortida del consell nacional celebrat diumenge. Els pactes amb d'ERC amb els socialistes seran un dels arguments que s'exhibiran durant la campanya, tot i que en l'estat major de l'estratègia s'intenta focalitzar el discurs eni no tant en els republicans com a partit per no lesionar l'intent d'unitat.Tanmateix, la pèrdua de Barcelona i un hipotètic adeu a la Diputació poden abocar Junts a una certa intempèrie institucional. Els ajuntaments més grans que governarien serien els de, mentre que l'única presidència d'ens provincial seria la de, una vegada ERC i el PSC han pactat a les de Lleida i Tarragona. Una situació que comportaria no poder situar càrrecs que, amb el trencament de la coalició, ni tampoc els dirigents destinats a ocupar despatxos amb l'arribada frustada a l'Ajuntament de Barcelona. Fonts de Junts sostenen, en tot cas, que. "Ja ho vam demostrar amb la sortida de l'executiu", insisteixen.Els dubtes de Junts contrastem amb la contundència del PSC, quea la Diputació. "En fem una valoració molt positiva", han dit diversos portaveus socialistes aquestes últimes setmanes. Aquest darrer mandat, les relacions entre els dos partits a l'ens supramunicipal han estat bones, però el cert és que als socialistes els han sorprès les paraules de Trias, que ha avalat el pacte entre Junts i el PSC malgrat haver estat apartat de l'alcaldia fa tot just 48 hores. L'aliança amb el PP i els comuns per fer alcalde Collboni no canvia res per als socialistes, iha deixat clar que, especialment en relació amb la Diputació. "A nosaltres el pacte a Barcelona no ens afecta en res", ha afirmat des de Madrid. Ara com ara, ha assegurat, no hi ha res tancat. El PSC ha fet pactes amb ERC a les diputacions de Lleida i Tarragona i la prioritat és tancar una entesa amb Junts aquesta mateixa setmana a la de Barcelona. Els socialistes són conscients de la debilitat institucional dels postconvergents sense la Diputació, sense la Generalitat i sense l'Ajuntament de Barcelona. El pacte amb Junts -o ERC- és més sòlid perquè són de partits amb poder municipal i, alhora, l'acord amb un dels dos partits independentistes aprofundeix en l'enfrontament entre ells, cos que beneficia el PSC. En tot cas, davant la possibilitat que el "no" s'imposi a Junts,per buscar alternatives. Amb els números a la mà, i descartat un pacte amb ERC per boca dels mateixos republicans, l'única alternativa possible seria reeditar el pacte amb els comuns i el PP a escala supramunicipal.

