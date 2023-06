L'ANC activa la «llista cívica» per a les pròximes eleccions al Parlament

Aglutinar el vot independentista

Una samarreta per la Diada que mira a Europa

L'(ANC) ha anunciat aquest diumenge al matí a Girona l'activació de la. Es tracta d'una candidatura que es vol presentar a les pròximes eleccions del Parlament amb l'únic objectiu d'assolir la independència. "No és per fer autonomisme, aquest seria el fracàs de la llista", ha dit la vicepresidenta de l'Assemblea,Durant l'acte de presentació del full de ruta celebrat a l'Auditori de la ciutat, la presidenta de l'ANC,, ha fet referència al pacte entre el PSC i PP amb el suport d'En Comú per investir(PSC) alcalde de Barcelona. Segons Feliu, ha evidenciat "la unitat ferma de l'unionisme, que abasta tots els colors, per anar contra l'independentisme".L'ANC formarà una llista cívica per presentar unaa les pròximes eleccions del Parlament amb l'únic objectiu de treballar per la independència. "No anem a fer autonomisme perquè per això ja hi ha els partits polítics", ha dit la vicepresidenta, Núria Marín, que ha detallat que la decisió s'ha pres després que no s'hagi complert "cap dels objectius ni acords establerts" amb la majoria independentista al Parlament els últims dos anys.Marín ha explicat que "", sinó que l'objectiu és "empoderar la ciutadania perquè recuperi l'energia de l'1 d'octubre". En aquesta línia, l'Assemblea serà qui impulsa la llista, però el secretariat no en formarà part perquè "ja té la seva tasca per aconseguir la independència" i no volen "estar a tot arreu".", ha dit Marín, que ha afegit que "ha de ser transversal perquè tothom s'hi vegi reflectit" i que estarà formada per "referents del país i independentistes de pedra picada". La llista tindrà el format d'agrupació d'electors i caldrà recollir al voltant de 50.000 firmes (un 1% del cens electoral).Sobre si la nova candidatura pot dividir el vot, Marín s'ha mostrat convençuda que "el vot ja està dividit" i que la voluntat de la nova llista és la "d'aglutinar tots els que volen i creuen que la independència es pot fer ja". En la mateixa línia, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha dit que els resultats de les eleccions municipals del 28-M "han reflectit que els independentistes estan orfes de projecte". "Tenim sobre la taula masses de gent que no han anat a votar i que volen un projecte real per la independència".Repassant les alcaldies a les capitals de província, Feliu ha criticat que "Barcelona, Lleida i Tarragona han caigut en mans d'unionistes" i ha aprofitat per homenatjar el nou alcalde de Girona,(Guanyem Girona), present a la sala, com l'únic batlle independentista. "Tenim aquesta dignitat com a poble", ha afirmat la presidenta de l'ANC.Del full de ruta, s'ha destacat a banda de la llista cívica, la necessitat d'emprendre accions per avançar cap a un sistema que permetide Catalunya, així com treballar per preservar el català. I s'ha fet una crida al moviment independentista perquè es mobilitzi de nou.Durant l'acte, també s'ha presentat la samarreta per la Diada, que és de color blau marí. Un color que, segons Dolors Feliu, "ha estat fàcil d'escollir perquè fa referència a Europa". Al davant, porta escrit el lema 'Via fora', que evoca a l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola