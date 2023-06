ERC es planteja trencar l'acord amb Junts al Consell Comarcal del Ripollès després del fiasco de Ripoll

Dues negociacions lligades

Possible conseqüència política del fiasco per buscar una alternativa a l'extrema dreta d'Aliança Catalana a Ripoll . ERC, que va veure com Junts no votava la seva candidata i donava via lliure a Sílvia Orriols, es, segons ha pogut saber. Fonts dels republicans assenyalen que tenen avançat unque també els assegura la majoria absoluta a la institució comarcal.La negociació del Consell Comarcal sempre va anar lligada a la de l'. En aquest sentit, fonts dels republicans expliquen que ja es va advertir a Junts que si no es trobava una solució per evitar que Sílvia Orriols fos alcaldessa, el pacte de la institució comarcal podia quedar ambAra, i després del fiasco de dissabte, les forces progressistes estan treballant per replicar l'acord frustrat a l'Ajuntament de Ripoll. Els republicans tenen sis consellers comarcals, per tres del PSC i un de la CUP: sumen 10 i això els permet governar ambTambé per Junts les dues negociacions estaven relacionades i, en aquest sentit, una de les condicions per arribar a un acord a Ripoll era lligar el Consell Comarcal. Tot i anunciar l'entesa la setmana passada – sumant els sis consellers d'ERC amb els cinc de Junts -, no va servir perquè els juntaires facilitessin quefos alcaldessa de Ripoll, en comptes de Sílvia Orriols.Es dona la circumstància que una de les persones que podien ser clau al Consell era, cap de llista de Junts i que sonava com a possible vicepresidenta comarcal. I és precisament a qui des dels partits progressistes atribueixen major responsabilitat en el resultat de dissabte que va acabar amb l'extrema dreta governant Ripoll. Fonts de Junts, per la seva banda, han explicat aque no tenen cap notícia del possible trencament de l'acord al Consell Comarcal.El mandat 2019-2023 del Consell Comarcal té fins as. A banda d'ERC (6) i Junts (3), es tracta del PSC (3), Aliança Catalana (2), CUP (1), MES (1) i els Independents pel Ripollès (1).En el mandat anterior Junts va pactar amb PSC i MES. La presidència va recaure amb, regidor d'Urbanisme de Ripoll que va ser expulsat quan va transcendir que es presentaria com a independent. Tot plegat va provocar que els consellers juntaires marxessin del govern i acabés el tram final amb minoria.

