Lufthansa crearà a Barcelona el seu primer centre tecnològic al sud d'Europa

ha escollitcom a destí del seu primer centre tecnològic al sud d'. Segons ha detallat elaquest dilluns, el nou hub digital de l'aerolínia suposarà la creació de fins a 300 llocs de feina i obrirà les portes els mesos vinents de la mà de l'empresa catalana. El centre es dedicarà a desenvolupar solucions tecnològiques en àmbits com les reserves o l'atenció al client, entre d'altres.L'executiu ha destacat el suport d'en l'arribada d'aquesta inversió que treballarà també per altres companyies com. La divisió digital de Lufthansa compta avui amb un miler de treballadors, principalment analistes i enginyers, distribuïts entre"És un projecte que ens situa al capdavant del sud d'Europa com a hub digital. És un dels cinc més grans que hi haurà presents a la capital del nostre país", ha apuntat, conseller d'Empresa i Treball, en presentar el projecte acompanyat del responsable de tecnologia del Digital Hangar de Lufthansa,, i el conseller delegat de Quantion,. Tal com a recordat el conseller, Catalunya acull actualment 96 centres tecnològics que generen 15.000 llocs de feina amb una facturació total que supera els 1.400 milions d'euros anuals."La previsió és que segueixen establint-se nous hubs tecnològics a Catalunya i els que ja hi són creixin", ha indicat Torrent abans d'apuntar que el sector podria arribar a ocupar fins alsel 2025. Per la seva part, Spannbauer ha reconegut que van buscar una destinació pel nou centre digital per tot Europa. "No es tracta únicament de trobar el company de viatge perfecte, també cal trobar l'ambient, l'ecosistema, adequat", ha detallat.Des de Lufthansa ressalten que el nou centre català estarà al mateix nivell que la resta de digital hubs europeus de la companyia i al mateix nivell del qual hi ha. Finalment, Griful ha ressaltat la importància que una gran companyia internacional com Lufthansa esculli una firma local com Quantion per desenvolupar el seu nou hub. "No és feina fàcil, és un gran repte", ha explicat.Quantion ha detallat que la seva tasca anirà des de la recerca de lesfins a la selecció del personal del nou centre. Tal com han explicat els responsables de la iniciativa, ja hi ha unes quaranta persones treballant pel nou hub des de les oficines de l'empresa. Pel que fa a ladefinitiva, s'espera que s'obrin a inicis de l'any 2024, però encara no s'ha explicat a on.

