​Els embassaments arriben al 30% i recuperen les reserves de fa cinc mesos

Sau multiplica per cinc les reserves

Bones notícies alsde les conques internes de Catalunya (CIC). Els pantans ja, les reserves que tenien just fa. Destaca el cas de Sau que en poques setmanes ha passat del 6,5 al 29%, malgrat que en aquest cas ha estat en detriment de Susqueda (31%).El 24 de març els embassaments estaven just al 27,0%. Durant un mes i mig, les reserves van baixar de manera sostinguda. L'episodi de pluges del cap de setmana llarg de l'1 de maig va aturar el descens, però no va ser fins al 24 de maig que es va arribar al valor més baix (25,06%). Des d'aleshores, la tendència ha estat a. Un fet que ha culminat aquest cap de setmana en arribar al 30% de capacitat, pràcticament la, just fa cinc mesos.Si l'va protagonitzar el moment més crític – el transvasament cap a Susqueda el va deixar en menys d'un 6,5% -, ara és el pantà que guanya reserves més ràpidament.i aquest diumenge ja superava el 29%.El canvi en el paisatge és evident: no només pel reverdiment de l'entorn del pantà sinó perquè han desaparegut la majoria construccions de l'antic poble de Sant Romà de Sau que havien emergit per la sequera . De fet, aquest cap de setmana l', quan durant setmanes ha estat molt per sota.L'augment del volum d'aigua envasat a Sau també ha permès que els avions dels Bombers el puguin tornar a utilitzar . Una bona notícia ara que tot apunta que la calor s'instal·larà a Catalunya i que el risc d'incendis pot tornar a augmentar., per la seva banda, continua el descens i ja està al 31% –deu punts menys que en el final del transvasament d'aigua des de Sau-. Des de l'ACA es justifica pel fet que aquest segon embassament només rep les aigües de la riera Major i que, malgrat que es continua alliberant cabal des de Sau, l'aigua que deixa anar Susqueda és superior a la que reben.La tendència també és–menys afavorits en les primeres setmanes de pluges-. En aquest sentit, l'embassament de la Baells després d'aconseguir frenar la caiguda de reserves fins al 25%, ara ja ha superat el 33%. Sant Ponç, per la seva banda, va arribar a caure al 28 i ja està al 37%, mentre que la Llosa del Cavall també ha augmentat clarament fins al 25%

