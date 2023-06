Manuel Valls es felicita de la nova operació a tres per tornar a barrar el pas als independentistes

Les condicions del PP a Collboni

va ser un dels grans protagonistes de la investidura dcom a. Ara, quatre anys després, l'exregidor i membre de Valents felicita el pacte que ha aconseguit investir Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona. Valls aplaudeix en un article de La Vanguardia la decisió del Partit Popular per barrar el pas a l'independentisme i que Xavier Trias fos batlle amb els vots d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)., escriu l'exprimer ministre de França.una autèntica provocació, amenaçava de fer Barcelona una plataforma independentista", sentencia Valls en el seu article. Ell mateix assegura que el PP ha fet "un moviment intel·ligent" per protegir el constitucionalisme abans de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. E l PP va fer arribar als socialistes un document amb 43 punts amb les condicions que esperava de Collboni per votar-hi a favor. La resposta socialista va ser que se n'assumiria gran part.Entre aquests compromisos que demanavahi havia la creació d'una "oficina antiocupa", "la supressió de la moratòria hotelera i el recàrrec de la taxa turística", la "revisió" dels plans d'usos que limiten l'obertura de negocis de monocultiu turístic,, "l'eliminació del porta a porta" o "liderar l'ampliació de l'aeroport", una carpeta, aquesta darrera, en què Collboni es mostra especialment còmode. Les terrasses també haurien de reduir les taxes, que actualment ja tenen un 75% de bonificació.També demanen els socialistes aposten per refer-la - i arriben a plantejar també "l'eliminació del tanteig i retracte municipal", que és una eina que permet comprar habitatge amb preferència per davant d'un privat. Encara sobre habitatge, una curiositat de la llista és que es reclama "eliminar la limitació de lloguers", malgrat que actualment no n'hi ha cap.

