Trias revela que Collboni li va oferir repartir‑se l'alcaldia per governar junts a Barcelona

Un Ajuntament "titella"

Havia de ser un consell nacional de celebració i de confirmació. De celebració perquè s'esperava rebrecom a alcalde de, i de confirmació perquè s'hi havien d'aprovar les llistes ali alde cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Només s'ha acabat complint la segona part de l'equació, perquè Trias va ser desbancat ahir a última hora com a alcalde després d'una operació ordida per Jaume Collboni i Daniel Sirera , amb la cobertura aèria del PSOE i el PP, que va comptar amb el suport indispensable dels comuns. El dirigent de Junts ha estat l'encarregat d'obrir la cita del consell nacional amb un discurs en el qual ha carregat amb duresa contra els autors de l'acord -Collboni i Sirera- i els seus col·laboradors, entre els quals sobresurten els comuns d'Trias, que ha fet un llarg agraïment a tots els partits -Junts, eli Moviment d'Esquerres- que li van fer costat a les eleccions, ha admès que la seva opció era fer un govern amb el PSC, però que Collboni només tenia la intenció de partir-se l'alcaldia. "Quan poden, et fan fora", ha assenyalat l'exalcalde, que ha dit que és "culpa" seva no haver arribat al càrrec per no haver cedit davant dels socialistes. Trias també ha indicat que li va dir a Sirera, del PP, que el seu partit tenia un "deute moral" amb ell per la invenció del compte fals aque va influir en les eleccions del 2015, les que va perdre CiU contra Colau per un estret marge.En una intervenció especialment aplaudida, Trias ha reclamat que laguiï l'independentisme en la propera legislatura a Madrid, i ha fet una afirmació que no és habitual en els discursos de Junts: la prioritat, ha dit, no és la independència, sinó reduir la "dependència humiliant" a la qual està sotmesa, segons ell, Catalunya., ha ironitzat l'exalcalde, que ha tornat a entonar el "que us bombin" que va verbalitzar ahir en el debat d'investidura a l'Ajuntament de Barcelona. Una frase que es farà servir en campanya.Una campanya en la qual la protagonista serà la candidata, que ha destinat la primera part del discurs a carregar contra el govern municipal "titella" i "tutelat des de Madrid" que es posarà en marxa a Barcelona amb l'arribada de Jaume Collboni. "Si tu no hi vas, ells sumen", ha apuntat Nogueras, que després ha passat a atacar ERC per haver estat fent costat al PSOE "a canvi de res". "Som els únics que sempre escollim Catalunya", ha resumit. La candidata estarà acompanyada per-Tarragona-,-Girona- i-Lleida- com a candidats al Congrés arreu del territori. En les últimes eleccions espanyoles, Junts encara no s'havia escindit deli va obtenir vuit escons, dels quals quatre eren dels postconvergents. El grup es vaa mitja legislatura.En aquella ocasió, la candidata va ser, després cap de cartell a la Generalitat i ara apartada del Parlament. A Nogueras, a banda dels caps de cartell per les altres tres demarcacions, l'acompanyencom a número dos per Barcelona icom a número tres. Al Senat, el cap de cartell és, líder de Demòcrates de Catalunya i que, precisament, és qui ha agafat el relleu de Borràs com a diputat al Parlament., president del consell nacional, ha arrencat la reunió denunciant la "vergonya" viscuda a l'Ajuntament de Barcelona, i ha reclamat "generositat" i "sentit de transcendència històrica" de cara a les properes eleccions. Rull també ha elogiat el discurs de Trias i l'abraçada que es va fer amb, cap de files d'ERC a la capital catalana, amb qui tenia pactat un acord per compartir el govern municipal. "O guanyem junts, o ens penjaran per separat", ha remarcat el president del consell nacional, una de les figures més estimades per les bases. Després de Rull ha estat el torn d', nova presidenta del Parlament en substitució de Borràs.

