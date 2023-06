Reunió «secreta» Colau‑Collboni i dilema al carrer Marina: així es va cuinar el cop de timó a Barcelona

Poc abans de les 9 del vespre d'aquest dissabte,es canviava les sabates als lavabos més propers a la Sala Lluís Companys de l'Ajuntament de Barcelona. Adeu als talons i benvingut un calçat més còmode. L'esperava unaal, en companyia d'. Les dues dones fortes de l'últim govern municipal -alcaldessa i tinent d'alcaldia d'Urbanisme- van acabar la jornada al festival de música més transgressor que programa Barcelona. Actuava Bad Gyal i el seu pussy que mana . Ball i fotografies amb amics després de fer ús del poder dels vots per coronar Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona . L'aparició de Sanz i Colau a la Fira de l'Hospitalet no va passar inadvertida per a molts barcelonins entregats a la diversió. Una nit moguda després d'unaPerquè la decisió delsde desbancares va prendre a l'últim moment i, a diferència dels moviments que sí van existir entre eli el, es va resoldre estrictament a. En concret, a la seu de Barcelona en Comú, al. Però per entendre el debat a la reunió de l'executiva i el grup municipal dedissabte al matí -i també les intervencions a la coordinadora, un espai més ampli del partit- cal remuntar-se a divendres al vespre. Elshan resolt la confecció de les llistes de lesdel 23 de juliol al consell nacional de divendres a la tarda - on es consuma l'adeu de Jaume Asens de la política institucional i l'entronització d'com a candidata deper Barcelona-, i l'agenda de Colau incorpora una última cita: laamb Collboni des dels comicis delColau no acudeix a la reunió presencial sola. L'acompanya Sanz, amb qui escolta la proposta del candidat socialista, que esgota les últimes opcions per ser alcalde. Tots els presents saben quetenen uni que no ofereixen tota la informació per no incentivar el PP a acostar-se als socialistes. I, realment, el tenen lligat. Les dues formacions independentistes traslladaran a la militància un acord programàtic perquè sigui ratificat , però eltambé està decidit des de fa dies. De fet, el repartiment de quatre tinences d'alcaldia per a Junts i dues per a ERC es resol poques hores després de les eleccions. "", expliquen fonts coneixedores de les negociacions. L'últim escull de fons l'han salvat una reunió personal Trias i: la, que s'acorda executar tot i no satisfer l'exalcalde, que sempre hi ha fet campanya en contra.Divendres al matí, doncs, tot està resolt i només queda esperar. A les files de Junts i ERC encara no hi ha indicis de. Detecten que els comuns deixen de respondrei que s'apaguen moviments de pressió per a un govern progressista pel qual tant han insistit en públic. Però interpreten que tot plegat s'explica pelque tenen programat. I el que veuen a l'no és preocupant., tinent d'alcaldia i encarregat de negar davant de la premsa qualsevol aliança que inclogui el PP per desbancar Trias , passa la llista de cessament dels seus eventuals i també envia missatges de comiat a l'ICUB. Divendres al migdia els comuns celebren unamb aroma de comiat amb tots els regidors i càrrecs de l'Ajuntament a la seu del carrer Marina. No hi falta ningú. Al consistori,, tinent d'alcaldia del PSC, no actua amb la mateixa diligència que Martí amb els tràmits de relleu del personal eventual, però el seu comportament no aixecaentre els equips de Trias i Maragall.L'amenaça, però, és latent. "", apunta una veu que coneix al detall el cartipàs pactat entre juntaires i republicans. Laes produeix, doncs, sent conscients que Junts i ERC van de bracet. I l'alcaldable socialista formula el "" que la líder dels comuns revelarà dissabte al Saló de Cent . I en què es basa? Tot i dir que té els vots depràcticament assegurats -amb la condició que els comuns no siguin al govern-, Collboni ofereix a Colau segellar un acord perquè Barcelona en Comú entri alliderat pel PSC passat un marge prudencial després de laColau actua amb prudència. Ni tan sols trasllada el que li ha dit Collboni alque comparteix amb l'del partit. Es convoca, això, sí una reunió per dissabte al matí de la direcció de la formació i el, que després -al migdia- s'ampliarà a la coordinadora. No tothom acudeix a la seu de Marina, alguns ho han de fer de forma telemàtica. I, en un primer moment, Colau no es mulla. Exposa les dificultats de les-votar Collboni o mantenir la seva candidatura i permetre l'accés de Trias a l'alcaldia- i s'obren els torns de paraula. Les intervencions se succeeixen i els, sempre amb dues variables presents que no són fàcils de fer compatibles: que es limiti el dany a l'espai polític i que s'afavoreixi l'escenari d'un govern progressista a mig termini. Lacap decisió, però acorda respectar el que decideixi el grup municipal, sense obrir una. Ja són les 2 del migdia i no hi ha temps. Un precedent que queda registrat. Laqueda en mans de Colau i els seus regidors. I l'encara alcaldessa acaba advocant per votar Collboni.Durant les hores anteriors, la incertesa sobre el que passarà a Barcelona s'ha estès també per Madrid. El PSOE ha intentat influir en la presa de la decisió dels comuns -, que han fet amistat a la mesa del Congrés, parlen sobre escenaris-, però la decisió es pren al carrer Marina. Sense influències externes ni la intermediació de. "", expliquen fonts de l'executiva de Barcelona en Comú. A Madrid, però, sí que s'han mogut coses entre populars i socialistes, que han validat que Sirera cedirà els vots a Collboni.Colau té el temps just per passar per casa i canviar-se abans d'atendre la sessió d'investidura al Saló de Cent. Són les 4 de la tarda i alguns regidors de Junts i ERC comproven just abans d'entrar a les dependències de l'Ajuntament que la tarda de dissabte serà agra. Es difon elde Barcelona en Comú en què es justifica la cessió dels vots al PSC i la decisió de passar a l'oposició. De moment. Colau es lamenta per la impossibilitat d'un govern progressista mentre carrega contra la "" en presència de Trias i. El candidat de Junts, que ja es veia altre cop d'alcalde, s'emprenya fins al punt d'etzibar un "que us bombin" en el seu discurs , que serà l'estirabot de la jornada. Un altre cop apartat de l'alcaldia, ara pels vots dels comuns i el PP. Sirera ha fet cas omís de l'advertència de Trias : "". El compte fals de Suïssa és una ferida oberta. Però al Sónar la música sona alta i els retrets no se senten.

