Les condicions que el PP va fer arribar al PSC per investir Collboni

El suport del Partit Popular (PP) de Barcelona a la candidatura de Jaume Collboni (PSC) no ha estat gratuït. El mateix líder dels populars, Daniel Sirera, ha explicat en el seu discurs que ha donat els seus vots amb l'objectiu d'impedir un govern independentista i apartar els comuns del govern. Però també hi ha hagut converses permanents sobre altres elements de negociació. I concretament,que esperava de Collboni per votar-hi a favor, ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquest diari. La resposta socialista va ser que se n'assumiria gran part.Entre aquests compromisos que demanava Sirera hi havia la creació d'una "oficina antiocupa",, la "revisió" dels plans d'usos que limiten l'obertura de negocis de monocultiu turístic,, "l'eliminació del porta a porta" o, una carpeta, aquesta darrera, en què Collboni es mostra especialment còmode. Les terrasses també haurien de reduir les taxes, que actualment ja tenen un 75% de bonificació.També demanen eliminartotalment - els socialistes aposten per refer-la - i arriben a plantejar també "l'eliminació del tanteig i retracte municipal", que és una eina que permet comprar habitatge amb preferència per davant d'un privat. Encara sobre habitatge, una curiositat de la llista és que es reclama, malgrat que actualmentA la llista referida als socialistes, a més, el PP també cobrir la ronda del Mig, part de la Gran Via i ampliar la ronda Litoral. També sobre mobilitat, es posa com a línia vermella dir "no" al tramvia per la Diagonal. Alhora, es convida a ferde la ciutat i es reivindica la necessitat "suprimir-ne" el de la Via Augusta.Igualment, es proposa "normalitzar el bilingüisme a tots els àmbits municipals", "subvencionar el 100% de l'IBI als propietaris" i crear "el Consell de la Família".

