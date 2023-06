Aragonès retreu a Collboni haver arribat a l'alcaldia amb un pacte «fet des de Madrid»

El president de la Generalitat,, ha retret aquest dissabte al nou alcalde de Barcelona,, que hagi estat escollit a través d'un acord "fet des de Madrid" sobre el qual es projecta una "ombra" a nivell d'Estat entre eli el. També l'ha advertit que l'han triat partits -els comuns i el PP- que tenen "models de ciutat i de país antagònics". "Volem que Barcelona sigui decidida des de Barcelona", ha assenyalat Aragonès en una intervenció breu després de rebre els caps de files dels partits amb representació a l'Ajuntament de la capital amb l'excepció de, a qui des de Palau no han convidat en aquesta cerimònia.Collboni ha defensat que Barcelona necessita un nou "salt d'escala", i ha remarcat que el guiarà la. "Estic convençut, president, que només des d'aquesta ambició compartida assolirem els èxits i les solucions que la ciutadania necessita", ha apuntat el nou alcalde de la ciutat. Collboni i Aragonès van coincidir al Parlament com a diputats, una relació que ve de lluny i que el nou batlle ha ressaltat per posar de manifest la necessitat de treballar de manera conjunta a partir d'aquest mateix dissabte.En el transcurs de la intervenció d'Aragonès, el president també s'ha referit a l'arribada de, d', a l'alcaldia dedesprés del fracàs del cordó sanitari, que no ha estat possible perquè Junts no s'hi ha sumat . "No s'ha de deixar cap mena d'espai a la ultradreta, ni per activa ni per passiva. No han de passar ni poden passar", ha reflexionat el president en una referència implícita a la situació de la capital del Ripollès.

