Trias s'acomiada i esclata contra Colau i Collboni: «No s'atreveixen ni a mirar-me a la cara»

"Les eleccions són això. Uns guanyen, uns perden. Això és la democràcia.. S'ha de saber perdre i guanyar amb elegància, i hi ha gent que no en sap. La vida és així". Així ha arrencat Xavier Trias el discurs en el ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona, que ha acabat -contra pronòstic- ambcom a alcalde de la ciutat en lloc del dirigent de Junts, que va guanyar les eleccions del 28-M. "Vostès fan tonteries. Creen un mal ambient d'enfrontament, una situació difícil. Als meus 76 anys puc dir que els bombin a tots. S'equivoquen tant que, des que sóc aquí,. Els fa vergonya", ha esclatat. També ha garantit que "marxarà a casa".L'operació d'aquest dissabte no és "cap casualitat", ha remarcat Trias, que ha indicat que ja en van tres: la seva vinculació -quan era alcalde- amb un compte fals a Suïssa, el moviment protagonitzat per Collboni per convèncerde votarperquè Maragall no arribés al poder, i la concretada en les últimes hores., ha ressaltat el dirigent de Junts, que ha esclatat contra les "mentides". "Jo, quan he estat alcalde, he estat l'alcalde de tots", ha ressaltat Trias, que ha definit com a "gran experiència" haver treballat colze a colze amb Maragall i amb ERC per arribar a un acord que, finalment, no ha servit per arribar a l'alcaldia.

