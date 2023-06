Carles llargues entre els noms propis de Junts

Terratrèmol a l' Els comuns han pres una decisió a última hora que ha impedit a Xavier Trias ser alcalde , en benefici de. Ha estatl'encarregada de justificar un cop de volant que implica que els'impulsi fins a l'alcaldia i elspassin a l'tot i votar el líder socialista. Fonts de l'executiva deapuntaven abans del ple aque la maniobra pretén que, en el mig termini, sigui viable una aliança d'esquerres a la capital. Una alcaldia de Trias ambho hauria fet impossible, entenen els comuns. Colau ha enviat un missatge a Collboni des del Saló de Cent per confegir un govern progressista durant el mandat: "Vostès només tenen 10 regidors i regidores, i és impossible, absolutament impossible, governar la ciutat de Barcelona [...]. I que aquests pactes s'han de fer entre forces d'esquerres".Frenada durant el discurs per alguns crits i xiulets del públic, Colau ha assenyalat el rumb del partit després de constatar que el seu "model de ciutat" és "oposat" al de. "", ha reblat mentre, sense citar-lo, mirava, assegut a les primeres files. "Em sap greu. No ha estat agradable", ha expressat referint-se a Trias i a l'escenari consumat. Colau ha constatat que la seva formació ha posat per davant la "responsabilitat" d'evitar un govern liderat per Junts. ". No és un vot en clau nacional. És un vot en clau de ciutat", ha manifestat per esquivar els comentaris que apunten que no volien un alcalde sobiranista.Els comuns han insistit en el comunicat d'aquest dissabte que la resolució de cedir els vots a Collboni s'ha presunamb el PSC, i que la seva prioritat és fer una "". Missatge repetit per Colau a la zona noble de l'Ajuntament. L'anterior alcaldessa ha revelat que Collboni els va oferir aquest divendres firmar un "" amb el. "Nosaltres el rebutgem. No hem de fer pactes secrets. Hem rebutjat firmar-lo", ha afirmat, després de recordar que, des de l'oposició, treballarà per confegir majories progressistes ambi els socialistes. "", ha dit la cap de files dels comuns. "Senyor Collboni, la confiança està sota mínims", ha apuntat Colau, que ha verbalitzat que han cedit els vots "" i desconeixent què tenia pensat fer el PP. Quan ho ha dit, s'ha escoltat un murmuri de desaprovació a la sala.Junts ha assumit ambel moviment dels comuns que els frustra d'assolir, vuit anys després, elde Barcelona., secretari general de Junts, ha entomat un altre mal desenllaç després del que ha passat aquest dissabte al matí a Ripoll. La cara de pomes agres dels integrants de la cúpula del partit -també de, presidenta, i, candidata de la formació a les eleccions espanyoles del 23-J- il·lustrava la desil·lusió de la jornada. També ha mostrat la seva resignació, mà dreta de Trias en la seva etapa a l'alcaldia, que ha estat al Saló de Cent, assegut al costat de Mas, en unes primeres files amb reminiscència convergent.El moviment antinatural deha tingut segona part. Amb els comuns, altre cop, com a protagonistes. Ara com a facilitadors i no com a beneficiaris. Elcomença agitat a Barcelona. I la ferida entre els comuns i les, que tenien pactat integrar el govern municipals'eixampla.

