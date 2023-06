Gir d'última hora: els comuns votaran Collboni i tot pendent del PP a Barcelona

Els comuns se'n desdiuen

Gir inesperat a Barcelona: elshan decidit fer costat acom a candidat a l'alcaldia de la ciutat. Així ho han anunciat en un comunicat fet públic pocs minuts abans que arrenqui el ple de constitució del consistori, que ha de triar qui ocuparà el poder a la ciutat els propers quatre anys. Si Collboni aconsegueix sumar els quatre vots que té el, serà alcalde i barrarà el pas a, guanyador de les eleccions i que va tancar un pacte amb ERC que és insuficient perquè entre les dues formacions no arriben a la majoria absoluta."La decisió s'ha pres en coherència amb la necessitat d'evitar un govern de Junts que estengui catifes vermelles als lobis i als sector favorables a les polítiques de la dreta", ha assenyalat Barcelona en Comú en un comunicat. En campanya, l'encara alcaldessa-que deixarà de ser-ho després del ple d'aquest dissabte- s'havia mostrat crítica amb Collboni, que es va desmarcar de l'acció de govern municipal -va deixar l'executiu setmanes abans que arrenqués la campanya- i s'havia inclinat cap a un discurs econòmic en direcció a l'establishment.Què més diuen els comuns en el comunicat? "Barcelona en Comú vol deixar clar que aquesta decisió s'ha pres. Així mateix, la formació anuncia que no entraran al govern en minoria del PSC i que la seva opció és fer una oposició clara i sense ambigüitats". Això vol dir que, en cas que els regidors de Sirera facin costat a Collboni, els comuns no entrarien a formar part de l'executiu municipal. Aquesta era una de les exigències del PP en el moment de negociar amb el PSC. Les converses van ser avalades en el seu dia pel president dels populars,Sigui com sigui, aquest moviment implica desdir-se del que asseguraven els mateixos comuns fa pocs dies. De fet, l'encarregat de marcar posicions va ser el número dos d'Ada Colau, Jordi Martí. Primer ho va fer dimecres. Llavors, va apuntar que, igual que el PSC havia anunciat que els seus regidors votarien Collboni, Martí va remarcar que els representants de Barcelona en Comú votarien Ada Colau., va arribar a afegir. Finalment, però, no hi ha hagut cap majoria d'esquerres. Igualment, comuns i socialistes -com va passar el 2019 amb Manuel Valls- formaran part d'una operació que -si el PP compleix la seva part- apartarà el guanyador de les eleccions de l'alcaldia i evitarà de nou un batlle del sector independentista.Després d'aquelles primeres declaracions, i sense que hi hagués cap novetat en l'oferta de Collboni, Martí tornaria a subratllar el mateix missatge un dia després. Quedaven 48 hores per a la investidura, i l'encara tinent d'alcaldia en funcions insistia:. Ara, els comuns remarquen que la seva decisió no es fonamenta en cap conversa amb el Partit Popular.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola