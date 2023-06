​Ripoll: la pitjor solució, de la pitjor manera

a dues alternatives:o un pacte amb la participació d'almenys quatre formacions que evités l'ascens de l'extrema dreta al govern municipal. Els dos casos s'hi podia arribar ambentre la resta de partits o amb. I, finalment, ha acabat succeint la—govern d'Aliança Catalana— de la—trencament total entre els partits d'esquerra, ERC, CUP i PSC, i Junts-.Que l'endemà de les eleccions, candidata de Junts, fos tan contundentmolt el panorama. Entenia que havia patit un vot de càstig —de 8 a 3 regidors— i que passaria a l'oposició. Tot i que entenia que Aliança Catalana “havia de moure fitxa”, va arribar aque impedís governar a l'extrema dreta de Sílvia Orriols . ERC, el PSC i l'Alternativa per Ripoll-CUP, després de superar el xoc pels resultats electorals, es van posar a treballar i van encarrilar una entesa política i programàtica. Sumaven el—pel 30% d'Aliança Catalana— i tenien programes amb. I, sobretot, la certesa que si algunes polítiques municipals (o la manca de polítiques) havien disparat el suport a Aliança Catalana, el que calia era una nova mirada que apostés per la cohesió social i la convivència., un partit que —abans com a CiU— des del 1995 havia estat hegemònic —governés o mai no havia baixat dels 8 regidors—. Fins al passat cap de setmana tot semblava ben encarrilat, però un tuit de laho va ser saltar pels aires . Suggerir la possibilitat de deixar governar a Sílvia Orriols —foso instat per algú de Ripoll— va convertir unque se'ls digui des de Barcelona què han de fer. El mateix victimisme d'Orriols amb el cordó sanitari de fa quatre anys ara la propulsava cap a l'alcaldia. I la decisió de l'executiva nacional de Junts de corregir el posicionament de la seva presidenta encara ho va embolicar més. Manoli Vega, absolutament enutjada, suspenia la reunió prevista dilluns al vespre amb els partits d'esquerra on s'havia d'avançar cap a l'acord, només pendent de ser ratificat per les bases juntaires. anunciant l'acord el mateix dilluns a la nit és discutible. Però la pressió social i mediàtica era tan important –des del tuit de Borràs que havia esdevingut més important la investidura de Ripoll que la de Barcelona- que difícilment podien esperar més. El que passa a ser: dues setmanes després d'haver-se autodescartat exigia liderar l'alternativa a Orriols i vetar la CUP.Manoli Vega –després de veure que les confiances teixides entre les forces d'esquerra durant aquest procés han solidificat- ha aprofitat el ple d'investidura per anunciar la possibilitat de liderar una. Però haver impedit que l'alternativa liderada per Chantal Pérez (ERC) tirés endavant i la desautorització –just quan ja no hi havia res a fer- de la direcció nacional, la deixa en unaDe fet, sique aprofita qualsevol intervenció per fer proclames xenòfobes i islamòfobes,. No només per haver permès per omissió que aconsegueixin un altaveu com és governar una capital de comarca, sinó perquè bona part dels seus votants d'Orriols fa quatre dies ho eren de qualsevol de les marques de l'antiga CiU.

