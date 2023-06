Tot el que volies saber sobre Lluc Salellas i ningú t'havia explicat

Una de les dates més importants de la seva vida

L'Andrea, el suport logístic a l'ombra

Què no falta al seu armari?

Pa amb tomàquet

L'alcalde del punk-rock

Els diables que el van portar a l'alcaldia

Regidor des del 2015

L'entrevista més llarga de Girona

Iñigo Errejón

Res de volar

(Girona, 1984) és des d'aquest 17 de juny el nou alcalde de Girona per Guanyem , una formació d'esquerres i independentista. La ciutat viu amb aquest episodi un canvi històric i posa fi a alcaldies socialistes, convergents i postconvergents durant quatre dècades per donar pas a la candidatura vinculada a laperò amb incorporacions més àmplies d'espais sobiranistes i progressistes. Salellas, periodista i politòleg, ha arribat a l'Ajuntament aconseguint un consens que no s'ha produït a la immensa majoria del país: un tripartit independentista. Girona esdevé així capital republicana. Però quina és la història de Lluc Salellas? Recollim tot el que volies saber del nou alcalde de Girona i ningú t'havia explicat.El 28-M, dia en què es van produir les últimes eleccions municipals, és un dia molt rellevant per Lluc Salellas. L'any 2008, en aquella data, moria el seu pare, l'advocat. Li deien l'advocat de les causes perdudes, tot i que el Lluc li diu de les causes justes., germà del Lluc, va agafar el guant de l'advocacia i ha defensat personalitats com Jordi Cuixart, pres polític i exlíder d'Òmnium, tot i que abans havia estat diputat de la CUP. El Lluc també va optar pel camí de la política i 15 anys després de la mort del pare, el 28-M del 2023, Guanyem feia un resultat històric a Girona i el portava fins a l'alcaldia de la ciutat. "Ser alcalde de Girona ho dec als aprenentatges i la formació que em va donar el pare, però també a la seva humanitat, que compartia amb la persona que més he estimat i a qui més trobo a faltar, la mare. L'amor de mare m'ha fet ser com soc i li estaré sempre agraït", ha dit en el seu discurs.Per arribar a l'alcaldia no és necessària només una bona campanya. També cal una estructura que ho permeti, i més si tens. Salellas és pare, juntament amb l'Andrea, la seva companya, de la Ginesta i la Teia. El nou alcalde de Girona assegura que sense el suport logístic i d'aquestes tasques invisibles no hauria aconseguit arribar fins aquí. Amb l'Andrea es van conèixer fa anys i ara comparteixen vida. És basca, i per això Salellas acostuma a anar sovint a Euskadi, que ja considera la seva segona casa.En els dies importants, espardenyes de set vetes. Salellas se'n declara fan, fins a tal punt que fins i tot ha estat el calçat que ha escollit per un dels dies més importants de la seva trajectòria, la investidura com a alcalde de la capital gironina.Que hi ha més català que unes espardenyes? El pa amb tomàquet. Aquest és el menjar preferit de Salellas, sense més complicacions. Ara bé, posats a triar, perquè la combinació sigui perfecta, opta per amanir-lo amb un bon vi de la terra.Salellas és gironí de pa amb tomàquet i espardenyes de set vetes, però el seu gust musical no desprèn tanta catalanitat. Li encanta el punk rock, i si ha de triar grups musicals opta per Smoking Souls, Berri Txarrak, Chicos del Maíz i Habeas Corpus. Pel que fa als gustos per la lectura, es queda amb l'assaig polític.Per què una persona com Lluc Salellas arriba a l'alcaldia de Girona? El nou alcalde de la ciutat té clar que ell no seria qui és avui si no hagués estat vinculat en múltiples entitats i associacions de la ciutat. Va formar part de la plataforma Revolucionària d'Estudiants de Secundària, però també de les primeres assemblees del Centre Social Els Químics o del casal independentista El Forn. Els Diables de l'Onyar, l'Assemblea de Joves del Gironès, o les estones conspirant a La Fusta i el Museu del Vi són altres dels moments que Salellas assegura que l'han marcat i portat al compromís social i polític.Abans d'arribar a l'alcaldia, però, Salellas ja havia format part de l'Ajuntament. Va ser escollit regidor per primera vegada l'any 2015, quan va ser número dos per la CUP. L'any 2016 va entrar al secretariat nacional dels cupaires. A les eleccions del 2019, però, va vehicular la CUP cap a un moviment més ampli i es va presentar com a cap de llista de Guanyem.No surt al llibre dels rècord Guinness, però en campanya, Salellas va fer l'entrevista més llarga de la història de la ciutat: dotze hores. Va ser el 19 de maig quan el llavors candidat de Guanyem va respondre a les preguntes de diverses personalitats gironines com l'excapità del Girona Eloi Amagat, el comunicador Andreu Juanola o l'escriptora Maria Mercè Roca.S'enorgulleix de tenir una bona amistat amb el cofundador de Podemos i diputat de Més País, Íñijo Errejón. Salellas i Errejón conserven l'amistat del temps que el polític madrileny va viure a la ciutat, on va establir vincles amb la CUP. D'aquella estada Errejón en va aprendre molt, i és que parla un català admirable, com s'ha pogut veure en diverses entrevistes a mitjans del país.Salellas no té por a volar. Però sí al canvi climàtic. És per això que intenta no agafar avions i prioritza sempre fer les vacances en espais de quilòmetre zero. De fet, la seva entrada a l’alcaldia suposa la creació de la primera regidoria d’Acció Climàtica i Transició Ecològica. Guanyem vol fer de Girona la capital de la transició ecosocial.

