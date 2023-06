Podem assumeix el veto «injust» de Yolanda Díaz a Irene Montero

ha assumit aquest dissabte l'exclusió d'de les llistes electorals al 23-J, a les quals concorrerà integrada dins de Sumar . La ministra d'Igualtat, en tot cas, ha denunciat el "veto injust" de la candidata i vicepresidenta segona,, així com ha validat el rol secundari dins de la coalició de esquerres. Així ho han traslladat tant la mateixa Montero com la secretària general de Podem,, durant la seva intervenció al consell ciutadà estatal de la formació, el màxim òrgan executiu del partit entre assemblees ciutadanes, després del mal resultat del 28-M i quan queden només dos dies pel registre de les llistes de Sumar.Belarra ha afirmat que elsobre Montero és "sobretot unperquè implica la victòria de la disciplina de les dretes", que envia un missatge polític "perillós" per a l'esquerra i la lluita de les dones. Davant els seus coreligionaris, la líder de Podem ha desgranat que han intentat els últims dies que els dirigents de Sumar rectifiquessin aquesta exclusió, però "lamentablement" no ha estat possible.Això sí, ha deixat clar el rebuig de Podem a aquest "veto", per prometre que la seva formació "mai li deixarà anar la mà" i expressar el seu immens orgull per la titular d'Igualtat, per subratllar que és un referent no només per al present de l'organització sinó que és una "part indispensable" del futur de Podem. Tot i això, Belarra ha ressaltat que malgrat això han decidit col·lectivament signar la candidatura conjunta amb Sumar, conscient que davantl'única opció per revalidar el govern progressista de coalició és una única candidatura a l'esquerra del PSOE el 23J.Per tant, tornen a interposar l'"interès col·lectiu" per sobre del mateix partit, com ja van fer amb la moció de censura que va fer presidento acceptar l'exclusió de l'exsecretari general Pablo Iglesias en el primer intent fracassat de govern de coalició amb el PSOE, que va portar a repetir eleccions el 23-J. Belarra està convençuda que això serà l'èxit a mitjà termini i, des d'ara, Podem assumeix el paper "modest" que té a Sumar, admetent que després de molt de temps el seu partit no marcarà l'estratègia de campanya i es posen "darrere" de Díaz" allà on se'ls demani.

