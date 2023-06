Els comuns ja són Iniciativa

El canvi de cicle alshan arribat amb unamb epicentre al Saló de Cent de Aquest divendres es va acomiadar de la política institucional Jaume Asens i, exactament 24 hores després -ni més ni menys-,ha cedit el testimoni de l'alcaldia de Barcelona a. Asens i Colau eren dues de les tres persones que el 26 de juny del 2014 van presentara l'escola Collaso i Gil del Raval -l'altra,, ministre d'Universitats-, gènesi del projecte municipalista dels. Asens ja ha dit adeu de forma definitiva, sense amagar un regust de resignació per lade l'espai polític dels comuns, que perceben nítidament els qui l'escolten amb atenció. La fins ara alcaldessa encaradel tot, però ningú preveu que faci el recorregut del mandat sencer.El gran públic no sap que Asens i Colau van ser parella en els anys universitaris de descoberta i somnis. Un parella efímera que va cultivar una amistat duradora, ben articulada a partir de labastida en l'activisme: ell des del món de l'advocacia i el vincle amb elsi ella entregada a la defensa del dret a l'habitatge. No és estrany que qui va ser primera alcaldessa de Barcelona li confiés una tinença d'alcaldia en el primer mandat a la plaça de Sant Jaume. Però ha arribat l'hora de prendre altres camins, refredada ja la relació. El de Colau encara no està cartografiat després de la maniobra per desbancar Xavier Trias . El seu rostre àrid d'aquest dissabte, esbossat mentre Collboni recuperava laque va perdre fa vuit anys, era eld'un serial amb capítols per escriure.Colau no ha mirat elen cap moment mentre ha estat a l'Ajuntament, a diferència d'altres membres de l', que expressaven a les xarxes elpel resultat final, quan Collboni encara parlava del seu futur immediat com a alcalde. Trias li ha retret, però, que no tingués la valentia de mirar-lo a ell , com si amb l'escenificació de laes pogués alliberar de la ràbia pel desenllaç la jornada. Rictus impermeable de la ja exalcaldessa davant les invectives de l'exalcalde i justificacions en el seu discurs . Ho ha fet tant, que ha formulat una de les frases de la jornada, dirigida més a-assegut a les primeres files- que a un Trias contrariat: "". El seu entorn ha admès que això també ho portava escrit.Quantes imatges deu haver rememorat la líder dels comuns als bancs del. L'estampa de l'del, quan es va convertir en la primera alcaldessa de Barcelona contra tot pronòstic, amb la plaça plena de seguidors que entonaven el "Sí se puede", lema nascut al nucli gestant de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). La seqüència d'del, quan la reelecció només va ser possible gràcies als vots d'unvolgudament protagonista. I, finalment, el frame agre de la derrota electoral d'aquest 28 de maig , reconvertida en la cessió del vot per frenar el salt a l'alcaldia de Trias. Tres fotografies que resumeixen una: la de l'(2015), la de l'(2019) i la de laque fa un últim moviment que ningú esperava pocs minuts abans de la investidura (2023).El drama de Colau és que quan més ha dominat l'de la ciutat -els debats que ha plantejat la fins ara alcaldessa marcaran elsen els pròxims anys-, el suport electoral dels comuns ha estat minvant. El partit i la seva cara visible van mossegar lade Valls, servida peli que va corcar l'del moviment ja fa quatre anys, un missatge trencador amb el poder avui del tot atenuat per ser crossa dels socialistes. Alguns ja es pregunten què serà delsense Colau, a l'espera d'anuncis de l'alcaldessa sortint. Iniciativa i el que representava fa temps que ha pres posicions. Que li preguntin a Asens, que avui no hauria sabut on posar-se.

