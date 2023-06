Junts no canvia el vot i l'extrema dreta assoleix l'alcaldia de Ripoll

Retrets a Junts, abraçades i llàgrimes entre els regidors d'esquerra

L'executiva nacional de Junts se'n desmarca

Tres setmanes de negociacions i embolics

No hi ha hagut sorpresa d'última hora ano ha canviat el vot, fet que ha permès a l'assolir l'alcaldia., la candidata d'ERC, ha assolit set suports –del seu partit, el PSC i la CUP-. Són un més que els obtinguts per Sílvia Orriols , però, en no produir-se majoria absoluta, Aliança Catalana ha fet valer la seva condició de força més votada el 28-M. D'aquesta manera, una capital de comarca serà governada (en minoria) per un partit que fa de la xenofòbia el principal cavall de batalla.Ripoll ha viscut un ple d'investidura. No s'ha fet a la sala de plens per intentar tenir una sala amb més capacitat, hi havia unai desenes de persones s'han concentrat a l'exterior. El gruix més gran el formava unaque cridava lemes com "Cap persona és il·legal", però en aquesta ocasió veïns de totes les tendències i curiosos no s'han volgut perdre l'esdeveniment.Ripoll ha viscut un ple d'investidura extraordinari. No s'ha fet a la sala de plens per intentar tenir una sala amb més capacitat, hi havia una vintena de mitjans acreditats, un amplil i desenes de persones s'han concentrat a l'exterior. El gruix més gran el formava una concentració antifeixista que cridava lemes com “Cap persona és il·legal”, però en aquesta ocasió veïns de totes les tendències i curiosos no s'han volgut perdre l'esdeveniment.La decisió de Junts ha estat contestada per una part dels concentrats que han, especialment. “Tan legítim és que mani una coalició com que ho faci la primera força política, encara que sigui Aliança Catalana”, ha assegurat la cap de llista juntaire en la seva intervenció. Després confirmava que mantenia la candidatura i, en conseqüència, evitava l'alternativa a Sílvia Orriols.La cap de llista de Junts, conscient que se li atribuiriria el fracàs de l'alternativa a l'extrema dreta, ja ha avisat que la possibilitat d'articular unaestaria a la taula des del primer moment.Per la seva banda, ERC, el PSC i la CUP no només han mantingut el pacte que havia de feralcaldessa sinó que han mostrat una imatge d'unitat. Sortida conjunta de l'Ajuntament, abraçades i, fins i tot, alguna llàgrima. Especialment de, cap de llista dels cupaires, que en la seva última intervenció ha suplicat a Junts que canviés el vot per evitar que pugui governar un partit amb una “visió tòxica i divisiva”.El resultat final ha estat de sis vots per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), set vots per Chantal Pérez (ERC), tres per Manoli Vega (Junts) i un vot en blanc, a càrrec del regidor independent Joaquim Colomer.Orriols, que en el seu breu discurs previ a la vot, ha buscat un to menys dur en el discurs de presa de possessió com a alcaldessa. Ha fet una crida a la calma i ha assegurat que governarien "amb senderi perquè no són d'extrema dreta".Tan bon punt s'ha conegut el resultat, la direcció nacional de Junts ha assegurat "no compartir" la decisió dels seus tres regidors , però al mateix temps ha carregat contra la resta de partits -ERC, PSC i CUP- pel "partidisme" exhibit a l'hora d'afrontar les negociacions.Després de l'impacte del resultat del 28-M, Ripoll ha viscut tres setmanes de negociacions i embolics. Que l'endemà de les eleccions Junts s'autodescartés per governar –la cap de llistava anunciar que passava a l'oposició, però que podia prestar els vots si hi havia una fórmula alternativa- va clarificar els possibles escenaris.D'aquesta manera, ERC, el PSC i Alternativa per Ripoll-CUP, van començar unes converses amb l'objectiu de pactar un govern tripartit amb el suport extern de Junts. Les negociacions, sempre en clau local, anaven a bon ritme i res podia fer pensar que acabessin fracassant.Un tuit deon suggeria que s'hauria de deixar governar Aliança Catalana, la seva posterior matisació, la correcció de l'executiva nacional de Junts així com l'entrada en escena de la resta de partits i, fins i tot, del Govern, ho van complicar tot . Els partits d'esquerres van anunciar l'acord , fet que Junts ho va considerar un. La resposta va ser anunciar que volia liderar l'alternativa a Orriols , dues setmanes després d'haver-ho descartat. A més, va vetar la CUP per considerar-la una formació "extrema".

