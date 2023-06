La «república gironina» obre un canvi històric de la mà de Salellas

Allarga la mà al PSC

El programa que desenvoluparà el nou ajuntament

Elés, possiblement per nou alcalde de Girona des d'aquest dissabte- un dels dies més bonics de la seva trajectòria política. Però aquesta data també representa pel líder deun dels moments més durs de la seva vida. Aquell dia, l'any 2008, quan tenia només 23 anys, moria el pare,Conegut com "Tià" pel seu entorn, li deien l'advocat de les causes perdudes: s'hi deixava cos i ànima per guanyar tantes causes justes com podia. Guanyar. Guanyem. 15 anys després el seu fill, també acostumat a perdre moltes ocasions davant Convergència i els postconvergents, guanyava tant que no s'ho podia ni creure. La seva formació quedava a només 656 vots dels vencedors de les eleccions municipals a la ciutat, elde Sílvia Paneque. Un resultat històric per una candidatura vinculada a la CUP -amb incorporació d'altres espais sobiranistes- que ha aconseguit, finalment, formar govern amb Junts i ERC i obtenir els 17 dels 27 vots del plenari. Lluc Salellas és, des d'avui, l'alcalde de la Girona emblema de la unitat independentista i que enceta un canvi històric sense precedents.En la seva primera intervenció com a alcalde, ha agraït al pare tots els aprenentatges. Però també a la mare, la persona que més ha estimat, ha dit. La vida aquest dissabte ha fet un tomb pel Lluc, net de pagesos de Viladamat, esdevenint alcalde de la capital de les comarques gironines. "Governa el poble", deia la gent fora de l'Ajuntament, un cop ha agafat la vara. "Estem tan acostumats a perdre que no ens ho creiem", comentava ahir a Nació un dels nous regidors de Guanyem, que treballarà perquè la ciutat esdevingui emblema de la transformació ecosocial. Les negociacions no han estat fàcils, però finalment, amb la juntairecom vicealcaldessa i amb el republicàcom a segon tinent d'alcalde, comença a caminar un pacte segellat a última hora ambper tirar endavant.El nou lideratge posa fi al puigdemontisme que ha encarnat, en l'última etapa,de Junts, que ha governat amb ERC els darrers quatre anys. Ara bé, malgrat que no tingui l'alcaldia Junts,ha estat ben present. Només començar el discurs, Salellas li ha enviat un missatge de suport: "Hauria de ser aquí, a la seva ciutat, amb els seus. No és un tema de partits, és de democràcia i drets fonamentals". També Geis ha tingut unes paraules per l'expresident de la Generalitat i exalcalde de la ciutat, de qui ha dit que té un "compromís irreductible" amb els gironins.Salellas ha estat dels primers a arribar a l'Ajuntament. Amb espardenyes de vetes, com acostuma a fer quan es muda. Ha saludat veïns i familiars, i també a la seva filla , que ha anat corrents fins als braços del pare i l'ha avisat: "Papa, t'esperem a dalt". El nou alcalde de la ciutat i tots els regidors de Guanyem han pres possessió reivindicant la república catalana: "Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de lai declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada". Aquestes paraules s'han dit davant de l'extrema dreta, i és que l'encarregat de moderar la sessió ha estat el regidor de, Francisco Javier Domínguez, en tant que persona més gran del ple. L'ultra, que s'ha referit en tot moment a la ciutat en espanyol, "Gerona", ha estat escridassat intensament per diversos veïns que han assistit a presenciar el ple i que han observat, amb impotència, com Vox ha entrat per primera vegada a l'Ajuntament.Davant d'aquesta formació i els discursos d'odi, Salellas ha cridat a impulsar un "". També ha aprofitat la seva intervenció per explicar que impulsarà una regidoria de Llengua Catalana. En el seu discurs també ha promès que no serà un govern "de part" sinó ampli i que treballarà millorar les condicions de vida de tothom a la ciutat. "Serà un govern de ciutat que no ve a governar per una minoria sinó per fer polítiques a favor de la gent", ha dit. També ha allargat la mà al PSC de Sílvia Paneque, la guanyadora de les eleccions però la perdedora de la jornada després de no haver aconseguit arribar a l'alcaldia. "Tenim algunes diferències, però sé que és un actor representatiu amb qui penso que en temes importants hem de poder arribar a grans acords de ciutat", ha proclamat.Paneque ha expressat en la seva intervenció el malestar pel pacte independentista que l'ha desbancat. Mentre parlava, a fora, un centenar de veïns aplegats l'escridassaven: "". La regidoria socialista ha retret a Guanyem, "un partit que demana canvi", que acordi amb Junts, l'equip de govern sortint. I des de Junts, que han passat de 10 a 5 regidors, Geis, que agafa el guant de la ja exalcaldessa Marta Madrenas, ha promès seguir amb el seu llegat. Ayats, representant dels republicans, ha celebrat que Girona engegui un nou rumb amb un govern "fort i plural".Un cop ha acabat el ple els representants del nou govern municipal s'han fet la fotografia conjunta i han anat marxant. Els nous regidors de Guanyem han sortit junts de l'edifici i han estat rebuts per desenes de veïns. Visiblement emocionat, Salellas ha abraçat les seves filles. I s'ha dirigit a totes les persones que es concentraven a fora. "Vull agrair-vos que ens hagueu empès fins aquí dins. A partir d'ara sí que comença el", ha dit entre aplaudiments. Estar a peu de carrer i treballar braç a braç ha estat l'últim compromís que ha verbalitzat aquest dissabte el nou alcalde gironí. I ha posat rumb, amb la resta de companys de Guanyem, a una celebració oberta amb vermut inclòs.El futur de Girona ja està planificat i acordat, després de les reunions que ha fet en els últims dies el. Amb el ple d'investidura enllestit, el nou ajuntament de Girona ja pot començar a treballar per desenvolupar-les. A la carpeta de les transformacions urbanístiques, destaca la reforma de la plaça Catalunya o del carrer de la Creu. També un nou sistema de línies de bus municipal. En matèria de, reduir fins a un 4% el màxim de pisos que es poden destinar a usos turístics. També es projecta com a mínim un milió d'euros anuals a inversions en habitatge per a. I obrir un centre de baixa exigència per atendre elAquest és el govern independentista més ampli en una de les ciutats més destacables de Catalunya. I es demostra amb propostes com el foment de l'ús del, mantenir el rebuig a la vinculació de la ciutat amb la, o implicar l'Associació de Municipis per la Independència en les accions municipalistes que es puguin fer en defensa del dret a l'autodeterminació i lade Catalunya.En matèria mediambiental, els tres partits es proposen la transformació de la Devesa i dels 22 parcs i jardins de la ciutat en. També inclourea tots els equipaments municipals, i generar comunitats energètiques. L'equip de Salellas també impulsarà l'execució d'un pla de

