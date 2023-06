Dolors Sabater deixarà el Parlament per centrar-se en Badalona

Badalona 2023 Totes les dades Cens total: 156.423 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 90.805 58,05% Abstencions: 65.618 41,94% Vots nuls: 770 0,84% Vots en blanc: 1.153 1,28% Partit Vots % Regidors

El codi ètic de la CUP: incompatibilitat de càrrecs

Gràcies, @mariadolorsa, per aquests dos anys de lluites compartides i projecte col·lectiu



Ara a seguir a primera línia a Badalona per combatre l'extrema dreta i contribuir en fer de la ciutat una trinxera de resistència antifeixista



Seguim lluitant al mateix camí! pic.twitter.com/72aeDZ2sUK — CUP Països Catalans (@cupnacional) June 16, 2023

Una relació freda

, diputada de la, deixarà el Parlament ben aviat per dedicar-se en exclusiva a la seva tasca com a regidora a l'oposició a Badalona , on serà investida aquest dissabte, en el marc dels plens d'investidura dels ajuntaments després del. És una decisió que ha pres col·lectivament la seva formació, Guanyem, i que ja ha estat compartida aquest divendres amb els òrgans de coordinació amb la, segons ha pogut saber. La formació badalonina considera que és moment de dedicar totes les forces a la institució i als carrers per combatre la majoria absoluta deSabater va ser la cap de llista de la CUP-G en les eleccions del, amb un resultat gens dolent en el qual els anticapitalistes van aconseguir augmentar considerablement la representació parlamentària passant de. Aquella mateixa nit electoral, la cap de cartell va fer valdre l'acord entre la CUP i Guanyem, i és aquest el discurs que ha mantingut durant la primera etapa de la legislatura de, apostant per acords amplis dintre del front sobiranista.Aquest mateix posicionament és el que ha fet durant la campanya de les municipals a Badalona, amb crides per fer un front comú entre les forces progressistes per plantar cara la dreta d'Albiol. Els resultats de les eleccions municipals, però, van resultar una patacada per tota l'esquerra. El candidat del PP -malgrat amagar les sigles-, va aconseguirque té el consistori badaloní. Guanyem, en canvi, va quedar com a última força del consistori, amb un regidor, tot i que només a 101 vots del segon. Ara, Sabater vol centrar tots els esforços a fer una oposició activa davant els quatre anys de govern de dreta que es pronostiquen a la ciutat on va ser alcaldessa.Encara no hi ha data, però, perquè Sabater plegui. Serà més aviat que tard, això sí. El codi ètic de la CUP estableix que seria considerada una "" ocupar simultàniament més d'un càrrec institucional d'elecció pública o directa. És a dir, que els cupaires no contemplen la duplicitat de càrrecs. De la mateixa manera s'expressa el codi de Guanyem. Aquesta qüestió ja s'ha abordat internament entre la CUP i Guanyem, i la formació badalonina ha demanat unper tancar els serrells oberts de les carpetes que ha gestionat Sabater durant aquests últims dos anys. Des de la CUP, però, volen que es compleixi el codi ètic com més aviat millor i han pressionat en els últims dies perquè Sabater apressi la seva decisió. Ha estat en aquest context que Guanyem ha trucat els anticapitalistes per comunicar-los la decisió d'anunciar que Sabater plega.La líder badalonina, actualment és la presidenta del grup parlamentari. També de la comissió de. El mes de juliol de l'any passat va cancel·lar una de les sessions quan no es va poder garantir la participació a distància del diputat exiliat de Junts. Així mateix, és membre de diverses comissions com de la infància, afers institucionals o de la recentment creada sobre la pederàstia a l'església. L'any passat va presidir també la, una proposta defensada i impulsada per la CUP. Guanyem té molt clar que vol fer una sortidaamb un relleu treballat amb el següent de la llista. Sobre paper, li pertocaria entrar a Carles Escolà.La relació entre Guanyem i la CUP mai ha estat del tot plàcida al Parlament, sinó més aviat de cordialitat freda. Les desavinences venen de temps enrere. Els anticapitalistes van tancar -amb un acord amb Sabater pel 14-F . Els resultats van ser positius. Però la campanya va serper diversos sectors interns dels cupaires, que no avalaven la porta oberta de la formació a formar part d'un govern independentista després de les urnes.La CUP va iniciar la legislatura amb el tarannà més obert que representava Sabater, facilitant ladesprés d'un acord amb ERC un mes després dels comicis. En aquestes negociacions, la líder de Guanyem Badalona, amb un perfil més propositiu i dialogant que la resta de companys parlamentaris, va tenir un paper protagonista. Però les relacions entre els cupaires i Guanyem es van continuar tensant quan la CUP va decidir canviar la seva estratègia de pragmatisme de l'inici de legislatura, passant ade la legislatura, abandonant la centralitat, i passant a la confrontació directa amb l'executiu.El canvi de rumb de la CUP va incomodar Guanyem, i l'existència de dues estratègies contraposades han provocatAra fa uns mesos, assemblees locals van registrar diversos escrits al secretariat nacional protestant per un episodi de Sabater al congrés nacional d'ERC, on va assistir com a convidada. Des d'aquest indret va fer una crida a forjar un acord de totes les "forces progressistes" per evitar que Albiol ostentés l'alcaldia de la ciutat. Des de Guanyem van defensar que es tractava d'una declaració estrictament municipal, però les bases cupaires i en concret sectors com Endavant van censurar les declaracions en un moment delicat, just quan ERC havia cedit al Parlament davant del PSC en demandes com el Hard Rock o el Quart Cinturó.

