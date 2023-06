Trias i Maragall ultimen un acord programàtic per compartir el govern a Barcelona

Aragonès: negociacions "molt avançades"

En campanya,acostumava a dir queno li havia fet res dolent. Que, a diferència de la relació tortuosa entre Junts -el seu partit- i els republicans a nivell nacional, entre ell ino hi havia tibantors. En els dos grans debats, a TV3 i a Betevé , els dos candidats no es van buscar les pessigolles, perquè van preferir centrar els atacs en, el tàndem protagonista de les dues últimes legislatures i que aquest dissabte es veurà obligat a abandonar el poder. Trias i Maragall governaran junts la ciutat, compartiran executiu municipal -- i aprovaran el cartipàs en una maniobra que donarà estabilitat al futur alcalde, però que no serà del tot suficient, perquè entre tots dos -16 regidors- no sumen la majoria absoluta que marquen els 21 regidors al consistori.L'acord està molt avançat, especialment en l', però haurà de comptar amb el vistiplau de les bases de, com a mínim, un dels dos partits. És així que ERC Barcelona ha convocat per dissabte al matí unen el qual la militància decidirà si avala o no el programa pactat amb Trias, segons ha pogut saber Nació. Si de la votació en surt un resultat positiu, a la tarda, ERC votarà l'alcaldable de Junts. I a partir d'aquest moment es posarà fil a l'agulla al cartipàs, que es pot negociar fins al juliol, tot i que ja estan decidides quantes tinències tindrà cada formació. Pel que fa a la militància de Junts, de moment no hi ha cap trobada prevista.Barcelona és una de les places en què Junts i ERC han mostrat una certades de la nit electoral del. La setmana posterior als comicis, per exemple,va comparèixer públicament en diverses ocasions per remarcar que els republicans facilitarien la investidura d'un alcalde provinent d'una formació independentista. Trias i Maragall s'han vist almenys enpresencialment per abordar l'escenari obert a la capital catalana, i la prioritat sempre ha estat que ERC no pugés al vaixell d'un acord amb el PSC i els comuns per desbancar la llista més votada. El record del 2019 -quan Colau va acceptar els vots de Manuel Valls perquè no governés Maragall - encara és viu entre les files republicanes.El futur alcalde sempre havia situat com a escenari ideal garantir-se el suport del PSC i d'ERC per tenir, però el context electoral del-i les ganes de Collboni de moure cel i terra per tenir l', tot i que en campanya deia que si quedava segon no aspiraria al càrrec- va generar un nou escenari. Tot i que Junts ha pactat arreu amb els socialistes -també ho ha fet ERC, com demostren les diputacions de Tarragona i Lleida -, a Barcelona hi ha reticències a fer-ho, almenys fins que passin les eleccions espanyoles. D'aquesta manera, la prioritat de Trias és superar la investidura. El perfil del dirigent de Junts ha estat baix en els últims dies, tot i que ha seguit amb atenció -tant ell com el seu equip- el batibull de declaracions del PSC i del PP.I el no de Trias al PSC s'ha repetit també en Maragall. Pactar amb el PSC al Parlament i la Moncloa ha estat un desencert, segons múltiples veus dels republicans barcelonins. És per això que en diverses sessions participatives, en els últims dies, s'ha demanat recuperar l'embat independentista. Per aquest motiu ERC no ha entrat en el joc del tripartit que ha intentat forçar Colau, sense èxit. "No farem alcalde Collboni. No ens hem de deixar doblegar per les", proclamava Maragall dilluns d'aquesta setmana en un congrés d'ERC Barcelona, segons ha pogut saber Nació de fonts presents. Allà mateix, ja avançava a la militància que la negociació amb Trias avança tant en l'àmbit programàtic com en el cartipàs: "La negociació està positivament en marxa".Que la negociació està a punt d'arribar a un pacte segellat ho ha confirmat també aquest migdia el president de la Generalitat,. "Està molt avançat. Desitjo que tiri endavant", ha proclamat durant una visita al taller de les línies L0 i L10, a la Zona Franca. I ha expressat que ara toca que la militància dels partits decideixin.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola