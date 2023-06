«Amb els comuns, no»: la darrera proposta del PP a Collboni

L'alcaldable del PP a Barcelona,, ha ofert un"sempre i quani els seus no formin part del govern municipal". Li ha demanat al candidat socialista que proposi als comuns que el votin i romanguin fora del govern, el mateix que faria el PP. Aquesta darrera proposta -, ha dit- la plasmarà en una carta que enviarà a Collboni en les properes hores. Sobre què faria el PP en cas que Colau es fes a un costat però els comuns continuessin, Sirera ha mantingut un ambigüitat calculada, tot dient que la seva proposta és clara, però que escoltaria la que li fes Collboni. A preguntes dels periodistes, Sirera ha obert una escletxa al dir que no vol que els comuns dirigeixin lesHo ha dit en una compareixença a la seu del partit a Barcelona, acompanyat dels altresdel partit: Juan Milián, Àngels Esteller i Víctor Martí. "A la vida nopots descartar res, però som el Partit Popular", ha dit. Daniel Sirera ha insistit en, cosa que ha comunicat personalment a Xavier Trias, mentre que ha deixat "l'agenda lliure" aquesta tarda per si Collboni vol reunir-se amb ell i acceptar la seva proposta. Es tracta de "fer alcalde Collboni per impedir que el separatisme governi Barcelona". Ha reclamat també aspectes programàtics que vol que una alcaldia Collboni hauria de fer, comi eliminar l'exigència d'un 30% d'habitatge assequible.Sirera ha explicat els contactes mantinguts amb Xavier Trias i Jaume Collboni en les darreres setmanes. Ha recordat que el PP va presentar unesper pactar i ha criticat que cap dels altres alcaldables s'ha assegut amb el PP per parlar de "propostes" sobre la ciutat i s'ha mostrat "decebut" en veure que els altres "només parlaven de cadires". Després de recordar que el principal adversari del PP són els socialistes però "per nosaltres és més important el futur de Brcelona que del nostre partit".En aquests moments, les negociacions entre Xavier Trias i Ernest Maragall avancen amb discreció i inclouen l'intent de bastir un govern municipal, però no estan tancades, tal com han explicat a Nació fonts coneixedores de les converses de les dues formacions. JUnts i ERC intenten assegurar-se una entesa per a tot el mandat, que impliqui també el repartiment de responsabilitats municipals, amb la possibilitat que Ernest Maragall sigui tinent d'alcalde.Ahir mateix, el PP va assenyalar les que considerava que eren les línies vermelles per donar suport a Jaume Collboni com a alcalde: "Ni els comuns ni la senyora Colau poden estar al govern municipal". Ho va dir el cap de llista del PP al Congrés, Nacho Martín Blanco. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va confirmar que continuaven les converses entre Jaume Collboni i Daniel Sirera perassolir "un acord sensat".

