seràdeaquest dissabte. El candidat de Junts tornarà al despatx de la plaça de Sant Jaume vuit anys després d'abandonar la zona noble de l'. I, per fer-ho, comptarà amb els vots d'en la sessió d'. Les negociacions entre Trias i-i els respectius equips- avancen amb discreció i inclouen l'intent de bastir un, però no estan tancades, tal com detallen afonts coneixedores de les converses de les dues formacions. Ara mateix, la falta d'un acord segellat podria fer que el cap de llista de Junts fos escollit alcalde sense un pacte definitiu per confegir el govern.Els dos partits proven d'assegurar-se unade, que impliqui també el repartiment de responsabilitats municipals -amb la possibilitat que Maragall sigui tinent d'alcaldia-, mentre hanlesper bastir una Els comuns ja han descartat sumar amb Jaume Collboni si això implica amb un pacte previ delamb el, de la mateixa manera que socialistes i ERC havien descartat atendre la proposta d'Ada Colau d'un acord progressista , amb repartiment d'alcaldia inclosa.Barcelona és una de les places en què Junts i ERC han mostrat una certades de la nit electoral del. La setmana posterior als comicis, per exemple,va comparèixer públicament en diverses ocasions per remarcar que els republicans facilitarien la investidura d'un alcalde provinent d'una formació independentista. Trias i Maragall s'han vist almenys enpresencialment per abordar l'escenari obert a la capital catalana, i la prioritat sempre ha estat que ERC no pugés al vaixell d'un acord amb el PSC i els comuns per desbancar la llista més votada. El record del 2019 -quan Colau va acceptar els vots deperquè no governés Maragall- encara és viu.El futur alcalde sempre ha situat com a escenari ideal garantir-se el suport del PSC i d'ERC per tenir, però el context electoral del-i les ganes de Collboni de moure cel i terra per tenir l', tot i que en campanya deia que si quedava segon no aspiraria al càrrec- va generar un nou escenari. Tot i que Junts ha pactat arreu amb els socialistes -també ho ha fet ERC, com demostren les diputacions de Tarragona i Lleida -, a Barcelona hi ha reticències a fer-ho, almenys fins que passin les eleccions espanyoles. D'aquesta manera, la prioritat de Trias és superar la investidura. El perfil del dirigent de Junts ha estat baix en els últims dies, tot i que ha seguit amb atenció -tant ell com el seu equip- el batibull de declaracions del PSC i del PP sobre el ple d'aquest dissabte.En paral·lel, Trias també està perfilant el seu. Es dona per fet queseran dos dels dirigents amb més pes dins l'. Martí, en aquest sentit, es projecta com a regidor de seguretat, una de les prioritats en la campanya. De Munté m'haurien de dependre les àrees més socials. Pel que fa a, tot indica que s'encamina a ocupar responsabilitats en matèria de mobilitat i habitatge, àrees que ja gestionava al Govern quan era conseller de Territori., exconsellera d'Acció Exterior, portarà aquesta àrea, que també pot comportar competències econòmiques.

