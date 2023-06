Acord a Girona: Lluc Salellas serà l’alcalde d’un govern de Guanyem, Junts i ERC

Els millors resultats de la CUP

Fumata blanca.han arribat a un acord perquètingui l'alcaldia deen sigui la vicealcaldessa, segons ha pogut saberde fonts de les negociacions. Els tres partits sumen en total 17 dels 27 regidors de l'Ajuntament, una majoria absoluta que permetrà evitar que, guanyadora de les eleccions amb el, sigui alcaldessa a partir d'aquest dissabte. L'anunci sobre el pacte al qual han arribat els tres partits es farà oficial aquest migdia en una roda de premsa.Les converses feia temps que s'havien iniciat per mirar de travar aquest pacte malgrat les crides de Paneque i els socialistes per deixar governar la llista més votada. En els últims dies havien transcendit principalment contactes entre Guanyem i Junts, i no estava clar quin rol podrien tenir els republicans de Quim Ayats. Finalment, però, aquesthi va haver una trobada d'alt nivell entre les tres formacions independentistes, que va servir per tancar l'i definir l'i els projectes prioritaris. Tot apunta que els republicans tindran unai també regidories.Cristal·litzat l'acord, Paneque perd tota possibilitat d'arribar a l'alcaldia i Salellas, militant de laperò que a Girona ha apostat per una f, amb sectors dels comuns i dels moviments socials i veïnals de la ciutat, governarà els propers quatre anys en un municipi dominat tradicionalment pel PSC, amb l'ara conseller, i CiU, amb l'expresidentA Girona, Salellas s'ha mostrat orgullós de la capacitat dels independentistes d'arribar a una entesa. Per la seva banda, Geis ha defensat la necessitat d'un govern "fort, rigorós, estable i lleial als gironins", mentre que el líder d'ERC,, ha destacat la importància d'un govern ampli per afrontar els reptes de Girona.L'aposta per una, juntament amb la feina de diversos anys a la capital gironina, ha permès a la CUP fer uns bons resultats i ostentar l'alcaldia d'una de les capitals del país. De fet, a les comarques gironines és on els cupaires han fet més bons números. La fórmula de Guanyem, però, no ha tingut èxit a tot arreu. A Badalona, per exemple, aquesta opció s'ha quedat amb un sol regidor tot i que fa uns anysva arribar a ostentar l'alcaldia gràcies a un acord ampli per desbancar. En tot cas, a Girona ha funcionat.Abans de les eleccions, l'equip de Salellas es mostrava optimista i confiava en uns bons resultats. Més enllà de la feina feta, que s'ha plasmat en bons numeros en tots els barris -o bé han guanyat o bé han quedat segons-, un altre element que ha afavorit Guanyem és la sortida de l'alcaldessa,(encapçalarà la llista de Junts a Girona al Congrés) i l'arribada de Gemma Geis, menys coneguda a la ciutat, que s'ha traduït en una davallada de regidors per als postconvergents.Aquesta finestra d'oportunitat, que amb Paneque al capdavant ha guanyat les eleccions, empatada a regidors amb l'esquerra alternativa, gràcies a una bona campanya i feina feta als barris durant anys. Paneque, però, veurà com aquest dissabte les tres forces sobiranistes investeixen Salellas, que després de tres intents (un amb la CUP, dos amb Guanyem) arriba finalment a l'alcaldia.

