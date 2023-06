Els comuns enterren la via Collboni per ser alcalde amb el suport del PP

L'altra negativa, la de Collboni

Junts i ERC aproximen un acord

Les propostes per desbancar Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona s'han acostumat a tenir una vida limitada. D'unes poques hores. Dimarts, Ada Colau proposava una triple alcaldia amb ERC i PSC per desbloquejar un acord d'última hora. Quatre hores després, els socialistes hi tancaven la porta de manera ferma . Aquest dijous, la situació s'ha viscut a la inversa. Ha estat(PSC) ha fet la seva gran aposta pública per, a qui inclouria a un futur govern municipal. Tanmateix, la via Collboni ha durat menys de tres hores. El portaveu dels comuns a les negociacions per l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, ha sortit a enterrar els somnis humits del líder socialista., ha rematat.Qüestionat sobre la diferència entre aquesta possible operació amb el PP i la maniobra de vots de Manuel Valls per investir Colau, el mandat passat, el representant dels comuns ha subratllat que "no té res a veure" una cosa amb l'altra perquè. En aquest sentit, ha aclarit que queden lluny de cap operació, perquè no considera possible que els de Daniel Sirera puguin oferir els seus vots de manera gratuïta., ha comentat, després de recordar que els pactes entre els populars i Vox arreu de l'Estat no fan més que refermar la seva posició.A primera hora de la tarda, Collboni s'havia estès en una doble pressió. L'explícita als comuns, d'una banda, i la implícita al PP, de l'altra. En aquest sentit, el líder socialista ha apuntat: "Un vot, dues conseqüències:". Ara bé, en les seves paraules es llegia una pressió oberta a Barcelona en Comú, de qui no té cap garantia que el votin , i una pantalla més avançada amb el Partit Popular. Tant és així que ha dit arribat a donar per fet el suport dels de Daniel Sirera: "Ara els toca als comuns.Però aquest dijous no s'ha aclarit només quins pactes no es faran, també s'han aportat detalls sobre perquè no han prosperat altres vies per aconseguir un pacte que desdibuixi un govern Trias. En concret, Jordi Martí ha exposat quin ha estat l'escull principal per iniciar les converses sobre un possible acord PSC-comuns-ERC. Segons el representant dels comuns a Barcelona,.Aquesta era una de les condicions que els republicans van posar per començar a explorar l'acord a tres, que la primera reunió la protagonitzessin els tres caps de llista. Jordi Martí, però, ha assegurat que, conscients d'aquesta proposta, el candidat socialista va rebutjar formar-ne part i va proposar que en tot cas es trobessin alguns equips tècnics. A partir d'aquí, aquesta possibilitat va quedar en via morta.Malgrat això, Jordi Martí aposta per reviure-la. Ha estès la mà a seure en les pròximes hores, apurant els últims moments abans del ple d'investidura de dissabte., ha remarcat la mà dreta de Colau. De moment, però, l'únic que es donen són contactes permanents per telèfon, asseguren tant des dels comuns com des dels socialistes.Mentrestant, els que sí que avancen de manera més clara, ni que sigui pel mer fet de tenir reunions presencials entre els implicats, són la llista més votada,. A ERC remarquen que si bé. En aquest sentit, un possible govern de coalició independentista arribaria als 16 regidors i recuperaria la sintonia entre les dues principals forces del sobiranisme. Ara bé, amb la mirada posada en les eleccions estatals, l'eventual pacte pot tenir dues cares: o bé començar un govern conjunt des del minut u del mandat, o bé deixar un suspens aquesta foto d'entesa per després dels comicis espanyols.Sigui com sigui, els últims dies de la setmana clau -ara que s'ha confirmat que Vox no farà un recurs judicial que allargui els tempos de la investidura- deixen clar que. Així, el desgavell viscut arran de la proposta oberta de Colau de repartir-se durant el mandat l'alcaldia amb Maragall i Collboni ha quedat igualat pel gran anunci del líder socialista, aquest dijous. Uns i altres implicats en aquestes interpel·lacions insistien a respondre públicament contra la iniciativa anunciada pels seus suposats companys de converses, i els pactes no feien més que allunyar-se. Això, de nou, apropa Trias a tornar a ser el batlle de la capital catalana.

