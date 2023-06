Sant Joan 2023 a Barcelona: revetlles, festes i fogueres per barris

Laarriba en un context en què caldrà conjugar la festa i la tradició amb les exigències crisi per la sequera que travessa Catalunya. Sigui com sigui, no faltaran les fogueres, coca de Sant Joan, balls populars, la flama del Canigó i festes. A, cada barri ha preparat diferentson celebrar-la.s'han escollit tres ubicacions diferents per passar la nit de Sant Joan. Serà al Passeig de Lluís Companys on hi haurà un sopar popular, actuacions musicals i la foguera del districte amb el, que comença a les 20 h. A la plaça de la Mercè es faran activitats familiars, un sopar popular i concerts a partir de les sis de la tarda de la mà de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Gòtic i, finalment, la plaça del Rei acull el festival Folc de Sant Joan, un punt de trobada obligat per als amants de la música folk i d'arrel amb entrada gratuïta.L'ha apostat per dues revetlles enguany. Es manté la tradicional al barri de Sant Antoni, on es construirà la foguera des de primera hora de la tarda, hi haurà un concert de percussió, correfoc i l'encesa de la foguera a les 21:30 hores. A més, han preparat un sopar de carmanyola i concerts per gaudir de la revetlla. També el Fort Pienc farà una foguera de Sant Joan davant l'Auditori de Barcelona a les 17:00 hores.El districte deaposta fort per celebrar la revetlla de Sant Joan i es bolca amb la preparació de diversos actes escampats pels diferents barris. Des de revetlles amb sopar, a festes amb DJ, fogueres arreu del districte i balls. Passa el mateix als districtes de. En tots tres casos s'han programat actes i revetlles arreu dels diferents barris per a tota la població. La majoria, gratuïtes.Al nord de la ciutat,celebrarà la revetlla en dues ubicacions. La primera, al Centre Cívic Casa Orlandai de Sarrià, amb sopar, lectura del manifest, cercavila, foguera i nit de DJ. La segona, a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, on es farà sopar de revetlla amb música i ball.també celebrarà la revetlla. Només hi encendran una foguera ubicada a la plaça de la Virreina, on també hi haurà sopar veïnal i un concert. A la plaça de la Vila de Gràcia hi faran un acte institucional, revetlla popular i concert. I, finalment, al Centre Cívic la Sedeta faran un ball de Sant Joan amb orquestra i coca de fruites per a tothom a un preu de sis euros.Un altre dels barris que aglutinarà més actes i celebracions serà. Hi haurà revetlles a diversos punts, des de Montbau -amb els diables- als Jardins de Juan Ponce, passant pels Diables d'Horta al parc de les Rieres, el Mas Guinardó, el Carmel, la Vall d'Hebron i el carrer de Santa Carolina. A les 18:00 hores, es farà la rebuda de la flama a la plaça d'Evissa.Finalment,també han apostat per dues ubicacions concretes per celebrar la revetlla de Sant Joan. A la Guineueta fan un sopar de carmanyola i concerts a partir de les 19:00 hores a la Masia de la Guineueta, i a Can Peguera, a la pista de futbol, han organitzat un sopar popular i orquestra per a les 21:00 hores.

