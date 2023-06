Nicola Pedrazzoli té una oferta per 8TV però confia no haver-la de vendre

L'empresari italiàté una oferta sobre la taula per vendre(EDC), companyia que gestiona la cadena de televisió privada, segons ha pogut saber l'ACN. De moment, però, confia no haver d'acceptar-la. L'empresa ja havia entrat en preconcurs de creditors fa unes setmanes i el seuva situar com a data per saber si continuaven o es venien 8TV a finals de juliol. El Grup Godó va vendre el març del 2021 la societat a Pedrazzoli , una concessió de quatre canals del múltiplex que ostentava des de l'agost del 2003.A través de diverses piulades a Twitter, Pedrazzoli assegurava a principis de juny que "només ell" sabia "els veritables motius" de la situació i havia assegurat que tenia la intenció d’explicar-los. També descartava que el preconcurs de creditors hagués “influït” en els darrers canvis dei que s'estava treballant "molt bé".Finalment, en una darrera piulada, parlava del negoci de la, on “no hi ha gaire inversors que aguantin les pèrdues que generen les televisions durant els primers set anys, la mitjana abans d’aconseguir beneficis”. La televisió ha estat polèmica aquests últims dies per fer d'altaveu de l', un fet que, per altra banda, ha maquillat les males xifres d'audiència.

