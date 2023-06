Primeres pistes a Ullastrell: els Bombers troben una peça de roba de la dona desapareguda als aiguats

L'alcalde d'Ullastrell, Jaume Puig, ha explicat a l'ACN que la víctima no era un veí del municipi, i que el cotxe presentava signes evidents d'haver estat arrossegat violentament per la riuada. Els Mossos han descartat indicis de criminalitat.

Elsque treballen a la riera de Gaià(Vallès Occidental) han trobat unaque presumiblement pertany a la dona que anava al vehicle on aquest dimecres va aparèixer un home mort , la qual continuaSegons han informat els Bombers de la Generalitat a l’ACN, a quarts d’una d’aquest dijous s’ha trobat la peça dins el perímetre de recerca. Les tasques per localitzar aquesta segona persona que hauria estat arrossegada per l’aiguat s’han ampliat fins a la zona compresa. Bombers id’Esquadra han delimitat vuit sectors de treball al llarg de tot el torrent i fins a la desembocadura.Els Bombers han desplaçat fins al punt vuit unitats terrestres, així com canines,i membres del GRAE subaquàtic. D’acord amb fonts dels Bombers, a hores d’ara tres equips de treball mixtos pentinen la zona que s’ha dividit en vuit sectors d’interès.L'ajuntament ja ha habilitat espais per facilitara familiars i amics de la víctima. La investigació està ara sota secret d'actuacions.

