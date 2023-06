PP i Vox reconeixen els Països Catalans... per eliminar‑los

Un torero, vicepresident

Les dues formacions han arribat a un acord programàtic de 50 punts en el que dibuixen les línies principals del nou govern de la Generalitat Valenciana que presidiràUna d'aquestes línies principals és deixar de subvencionarAmb aquesta afirmació, feta en el punt 3 sota el concepte Llibertat, les dues formacions reconeixen l'existència del territori.En concret, el pacte afirma que el nou executiu del País Valencià "aprovarà una llei de senyals d'identitat que protegeixi els valors i els costums i les tradicions de la Comunitat Valenciana". El primer punt de l'acord fa referència "a la defensa de la unitat d'Espanya".En la mateixa línia apunta el segon apartat del pacte, que assenyala de manera directa les lleis de memòria històrica.i garantirem la llibertat de memòria [...] Per això, es derogaran les normes que ataquen la reconciliació en els assumptes històrics", resen en aquest punt.Altres apartats destacats del pacte són els que fan referència a la llengua i a l'educació, en els que destaquen que treballaran per garantir "el lliure ensenyament de les dues llengües oficials", donant tota la potestat a la tria dels pares.sobre les intencions de les dues formacions en el paper de l'executiu a l'escola valenciana. "Reforçarem la inspecció educativa per preservar la qualitat de l'ensenyament traient-la ideologia de les aules i permetent que els pares elegeixin l'educació dels fills", assenyalen Vox i PP.La formació d'ultradreta assumirà la vicepresidència primera del govern de la Generalitat Valenciana i ocuparà el càrrec Aquest també. Vox es queda amb altres conselleries: Agricultura, Justícia, Interior i Governació. Així ho han acordat els dos equips negociadors aquest dijous al matí, quanal que han arribat per formar govern.Per ara no detallen la resta de conselleries que hi haurà ni tampoc quines altres competències assumiran tots dos partits.En el comunicat que han facilitat als mitjans de comunicació, totes dues formacions asseguren que la seva intenció ésamb diversos grans eixos que es dibuixen en el mig centenar de punts acordats.que combatran, tal com van anunciar en campanya.Per això mateix,aconseguirà ser president de la Generalitat Valenciana en el pròxim ple, que serà d'investidura. Vox no presentarà cap candidat alternatiu i finalment votarà a favor de la presidència del popular, qui va guanyar les passades eleccions.

L'acord programàtic de PP i Vox a la Comunitat Valenciana by edicio naciodigital on Scribd

