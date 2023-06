Ultranacionalisme, ètnia i sacrificis: així va bastir Sílvia Orriols el seu ideari

La web del col·lectiu ultranacionalista de què formava part Sílvia Orriols Foto: Nació

Només són catalans els fills de catalans

Orriols reconeixia el seu "odi"

La web ultranacionalista del col·lectiu de què formava part Sílvia Orriols Foto: Nació

Invasions demogràfiques per suplir els autòctons

No deixar morir "la raça" catalana

El resum de la jornada és que a Catalunya ja no hi neixen catalans.



Però en comptes d'escandalitzar-nos, li direm "racista" a la Orriols...#SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) January 1, 2023

Un discurs que entronca amb l'extrema dreta europea

, líder del partit d'extrema dreta, va guanyar les eleccions ai podria ostentar l'alcaldia si no hi ha un pacte de la resta de forces que sumi majoria absoluta. Orriols ha obtingut 6 dels 17 regidors a l'Ajuntament a partir d'unen un municipi marcat encara pels La seva trajectòria política l'ha portada a militar ai l'any 2019 es va presentar amb l'ultradretà. Més tard, va fundar Aliança Catalana, un partit. Orriols també va formar part del col·lectiu local, des del qual s'editava un fanzín polític de circulació limitada i d'una orientació nacionalista essencialista, que podia comprar-se en quioscos o llibreries de Ripoll per només tres euros, o rebre'l per correu.Aquest col·lectiu es va constituir legalment el juliol el 2011 com a "associació patriòtica", però la seva web va tancar uns anys més tard. El Facebook, en canvi, va continuar actiu amb publicacions fins a l'any 2018, alguna d'elles de la mateixa líder d'extrema dreta.ha recuperat la web -la podeu consultar aquí- , on apareixenque ajuden a entendre'n la ideologia ultradretana la candidata a l'alcaldia de Ripoll. L'escrit de benvinguda, sense anar més lluny, alerta d'una "progressiva desnacionalització" de Catalunya i urgeix a "renacionalitzar-se" i "desprendre's de tot el que és forà", que ha fet que el país "s'assimili a pobles mesquins i degenerats"., diu.Així, Els Intransigents s'erigien en "guardians" i "custodis" de la història, la llengua, l'etnografia i la tradició de Catalunya, així com els seus "valors" i els "trets" que permeten definir els catalans. Una de les campanyes que van fer va consistir en, i Orriols en va ser cara visible i va explicar l'acció als mitjans de comunicació. "Aquestes plaques embruten la nostra imatge de bressol de la pàtria catalana", deia aleshores. Era l'any 2006 i Orriols tenia 22 anys.Els membres d'aquesta associació es defineixen com a "fills de Catalunya", "catalans i prou" i "servidors de la pàtria". De la seva estratègia, basada en cinc punts, en destaca, així com la constitució d'un Estat integral i lliure. L'objectiu d'Els Intransigents és: "Vetllar per, preservant el patrimoni que ens han llegat els vells, de raça, llengua, costums, religió, territori, greuges per venjar i favors per premiar, i que nosaltres, purificant-lo de vicis, hem de transmetre als nostres fills".De fet,, que segons ells està "desmotivada després de tants segles d'ocupació". Els Intransigents han d'estar disposats, diuen, al "sacrifici" per aconseguir "el triomf final", que és veure una CatalunyaI qui pot ser català? Ho tenen clar:. Segons l'associació de la qual formava part Orriols, ser català no és una decisió individual i voluntària, sinó que és un "fet objectiu" que ve donat per. Això només pot ser substituït, diuen, amb una "renúncia total i definitiva" de l'antiga nacionalitat i l'adopció incondicional de la nacionalitat catalana.Amb un to encès, els escrits d'aquesta associació traspuen un, i adverteixen que fins que Catalunya no sigui lliure no podrà haver-hi un nacionalisme moderat. "", deia la web en l'apartat "Ideologia i pensament". Com acostuma a passar amb els populismes, no es defineixen "ni de dretes ni d'esquerres" i remarquen que els membres del col·lectiu només poden ser nacionalistes "purs", sense barrejar-hi altres ideologies. En un escrit de 2018, que es pot veure al Facebook d'Els Intransigents de Catalunya, i un any abans de convertir-se en regidora del FNC a Ripoll, la mateixa Sílvia Orriols, i reconeix que sent "odi" cap aquells que "s'han esmerçat a destruir la pàtria"., deia.Els Intransigents tenen una especial fixació amb-des de la web es promovia una campanya per canviar-se'n l'ordre per prioritzar el català o bé per catalanitzar-ne un d'espanyol- i consideren que existeix una" per acabar "suplint els autòctons d'un territori conquerit". Orriols des d'Aliança Catalana ha enaltit el discurs contra la immigració, abonant teories supremacistes que parlen de "la gran substitució". "", deia poc abans de les eleccions a través de Twitter. Des de l'associació es difonien articles en aquesta línia: un d'ells, amb el títol La tàctica de la immigració, en què s'acusa els immigrants -espanyols o estrangers- de ser els responsables de "desnacionalitzar" Catalunya i imposar la seva llengua i cultura.En aquest sentit, en una publicació sobre Ripoll de gener de 2013 -sense signar- s'afirma que, a la llista de naixements, "" i "costa trobar un llinatge català que il·lumini la terrible realitat que es perfila". L'article en qüestió rebutja la independència si no és per fer "una Catalunya només catalana" -el lema d'organitzacions de l'extrema dreta catalana- i fa una crida a "repoblar la pàtria" i no "". "La descendència no és l'única arma que pot destruir Espanya, però sí que és l'única que pot salvar Catalunya", rebla l'escrit. Casualitat o no, una piulada del dia 1 de gener d'Orriols assegurava que. Ultranacionalisme ètnic i intransigència, això defensava la guanyadora de les eleccions a Vic a través de l'associació Els Intransigents de Catalunya.En els darrers dies, Orriols i el seu partit han estat al centre del debat. Algunes veus rellevants del panorama polític i mediàtic s'han mostrat partidàries de deixar que governi l'Ajuntament de Ripoll mentre la resta de partits al consistori -Junts, ERC, PSC i CUP- negocien un cordó sanitari per impedir-ho. Els tres partits d'esquerres tenen un pacte tancat a l'espera que Junts decideixi si hi dona suport. El discurs d'Orriols, d'extrema dreta independentista i molt centrat en la islamofòbia , entronca amb l'extrema dreta europea. Ho repassava a través de Twitter l'usuari Marc Ferrer. La líder d'Aliança Catalana defensa postulats idèntics als dea Itàlia,a França oa Espanya. Tots ells sostenen que la immigració és una invasió, que no són ni de dretes ni d'esquerres, són contraris a la multiculturalitat o ridiculitzen el canvi climàtic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola