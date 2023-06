El PP assenyala les línies vermelles a Collboni: «Ni Colau ni els comuns poden estar al govern»

poden estar al govern municipal". Aquesta ha estat la línia vermella fixada pel cap de llista del PP al Congrésaquest dijous sobre els pactes a Barcelona. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha confirmat avui que continuen les converses entre Jaume Collboni i Daniel Sirera perassolir "un acord sensat". Nacho Martín ha dit que Collboni "no pot voler tenir el millor de dos mons": governar amb els populistes i obtenir el suport del PP.El PP insisteix en què no se li pot responsabilitzar del fet quesigui alcalde. Preguntat sobre si el PP "permetrà" que un dirigent de Junts sigui alcalde de Barcelona, Martín Blanco ha afirmat que ". És Jaume Collboni qui té en la seva ma evitar el govern de Xavier Trias". I ha deixat clar que "el PP mai votarà un candidat separatista per a l'alcaldia de Barcelona". Ha assenyalat que "tenen poques esperances" que Collboni es comprometi a l'acord que voldria el PP.Nacho Martín ha demanat a Collboni deixar enrere "l'etapa de supèrbia i de confrontació" que, a parer seu, ha caracteritzat els anys de govern d'Ada Colau. Si Colboni deixés enrere això, "no hi haurà cap problema peri amb el PSC". Però Martín Blanco ha refermat que la condició central és que els comuns estiguin fora del govern municipal. "Per desgràcia -ha dit-, no sembla que el senyor Collboni estigui disposat a dir amb valentia el que diu en privat".El nou dirigent del PP s'ha esforçat per justificar la posició del partit i s'ha remès a les promeses de campanya de. Passar d'un govern dels comuns i el PSC per passar a un altre del PSC i els comuns? Pel candidat al Congrés del Partit Popular, "un canvi d'ordre seria una presa de pèl" i ha subratllat que el PP ha estat sempre "un partit responsable i ho tornarà a ser". "Tant de bo Collboni estigui a l'alçada", ha reblat de nou."El PP creix a Catalunya, especialment a Barcelona". Així ha resumit els resultats municipals dels populars, president de la formació a la "província" de Barcelona, que aquest dijous ha presentat Nacho Martín Blanco com a cap de llista al Congrés per la demarcació. Reyes ha destacat els resultats a Badalona i Castelldefels, ciutats que el PP tornarà a governar. En el cas de Castelldefels, serà ell mateix el nou alcalde.

