El PP revela que Collboni i Sirera estan negociant un «acord sensat» a Barcelona

Ripoll i Aliança Catalana

El president dela Catalunya,, ha assegurat que el candidat a l'alcaldia de Barcelona,, i el del, negocien un "acord assenyat" per governar la capital catalana. "Dijous, a primera hora del matí, el senyor Sirera i el senyor Collboni", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 en la qual ha expressat confiança en el lideratge de Sirera, que va obtenir quatre regidors, en les negociacions., cap de files estatal del PP, ja les va beneir aquest mateix dimecres En aquesta línia, ha defensat que totes les parts han de fer cessions, i ha fet aquesta reflexió: "Fer alcalde algú del PSC no és un plaer, com vostè es pot imaginar". També ha erigit l'acord com una eina per "evitar el risc quegoverni Barcelona", referint-se a l'expresident Carles Puigdemont, exiliat a Bèlgica. Fernández ha defensat perquè sigui la llista més votada la que governi, si bé ha insistit que això ha de ser un acord aconseguit i respectat també pels socialistes: "Les normes són per a tots o per a cap", ha avisat.El president del PP a Catalunya ha lamentat que l'esquerra faci un discurs "tan melodramàtic i exagerat" davant del partit guanyador de les eleccions municipals a, que al seu parer fa de la seva líder,, una màrtir catalana. "Acabes provocant l'efecte contrari", ha avisat, després de veure un assumpte local que els partits estan convertint en un problema, i ha demanat abandonar el dramatisme. Alhora, ha assegurat que el posicionament d'Aliança Catalana "és exactament el discurs contrari" al que ell defensa, i l'ha titllat d'identitari.

