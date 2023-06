Detecten 25.000 llars amb el consum d'aigua disparat, sobretot a zones benestants de l'entorn de Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat xifres al consum d'aigua en plena sequera. I se n'han derivat "tres grans línies d'actuació" per posar-hi remei a algunes alertes, ha resumit l'encara vicepresident d'Ecologia en funcions de l'entitat metropolitana, Eloi Badia. Una de les més destacades és el focus que s'ha descobert de 25.560 llars amb el consum d'aigua disparat. Les poblacions on es troben aquests casos són, sobretot, on es concentren les rendes altes. Concretament, els municipis on hi ha més situacions de consum disparat d'aigua domèstic són Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Begues i Castelldefels. Més al detall, a la ciutat de Barcelona, aquests casos es focalitzen a Sarrià-Sant Gervasi.



"És gent que està fent un mal hàbit en el seu dia a dia", ha exposat Badia, que ho ha vinculat a casos en què hi ha "una sèrie de consums que no s'haurien de produir". En atenció als mitjans, el també regidor en funcions d'Emergència Climàtica a l'Ajuntament de Barcelona ha exposat que "clarament la correlació és la tipologia d'habitatge i són gent que segurament viu a cases unifamiliars, que poden tenir jardí o piscina". En aquest cas, se'ls enviarà una carta en el proper rebut recordant-los la xifra excessiva del seu consum. Aquests càlculs, fets a partir del tram d'aigua que aglutina entre 1 i 3 habitants de la llar, van adreçats als habitatges en què hi ha un consum de més de 600 litres al dia. És a dir, que com a mínim es dona un consum de 200 litres diaris, quan la mitjana de l'àrea metropolitana en són 103.

Turistes de cinc estrelles, tres vegades més consum que un barceloní

Amb aquesta mesura des de l'AMB es vol fer una estirada d'orelles i es pretén arribar a reduir fins 2,5 hectòmetres cúbics l'any dels 5 que en gasten actualment aquestes llars. Una tendència similar al que es vol fer amb el turisme, ja que un nou estudi presentat aquest dimecres -que té en compte 60 establiments hotelers- ha situat la despesa hidríca que fa cada turista en 197 litres per dia.

Municipis que superen el consum permès en sequera

Una realitat que augmenta considerablement en els casos dels. En aquests espais, el consum és de. Si es reverteixen aquests excesos, Badia ha assegurat que es podrien estalviar uns 3 hectòmetres cúbics anuals.

I el tercer espai d'actuació i novetat assenyalat pel govern de l'àrea metropolitana és la visió, municipi a municipi, de la despesa d'aigua que es fa. Especialment ara, en plena sequera i en situació d'excepcionalitat. D'una banda, en el consum sumat dels 36 municipis la mitjana se situa en 165 litres d'aigua per habitant -que no és consum domèstic, sinó el de tota la localitat- i es compleix els requisits decretats per l'Agència Catalana de l'Aigua en l'actual context, que posen el límit en 230 litres per habitant al municipi. Ara bé, hi ha tres casos en què això encara no s'ha assolit i que, per tant, estarien infringint la normativa catalana. Són tres poblacions del Baix Llobregat: Cervelló, La Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat.



Són municipis que tenen un consum d'entre 232 i 264 litres per habitant i dia, el passat mes de maig. Això suposa passar-se de la ratlla. I podria implicar càstigs, si bé això encara no s'ha resolt. De moment, s'enviaran cartes també als veïns d'aquests poblacions. Ara bé, Eloi Badia ha deixat clar que la principal responsabilitat d'aquests consums elevats no correspon als habitants, sinó a "les pèrdues d'aigua" que es donen en fuites. De fet, ha calculat en en aquests tres municipis es perden 6 de cada 10 litres entre el dipòsit municipal i el seu destí final, un fet que dispara el consum total. Això ara es podria resoldre amb un fons inicial de 50 milions d'euros disposat per la Generalitat per abordar xarxes amb deficiències, ha insistit Badia, però requereix una intervenció ràpida.

