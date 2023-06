PP i Vox van per feina i ja declaren la guerra contra el català al País Valencià

Ni 24 hores han passat des que es fes oficial el pacte entre PP i Vox al País Valencià i lai l'ja han declarat la guerra obertament contra el. El futur president valencià, el popular, ja ha avançat aquest dimecres les primeres mesures que el seu govern prendrà i que reverteix alguns dels avenços en matèria de llengua assolits pelal País Valencià en els últims vuit anys.En concret, Mazón ha explicat que eliminaran l', que suprimiran la figura dels assessors que vetllen per incrementar l'ensenyament del català a les escoles, i que deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi laentre eli el. Pel que fa a l'educació, també ha assegurat que la conselleria no l'assumirà un representant de Vox i que ja té triada la persona que "traurà lade les aules dels nostres fills".Aquestes primeres actuacions són algunes de les mesures que figuren en un document de 50 mesures que la dreta i l'extrema dreta tenen previst presentar aquest dijous. La proposta d'no és insignificant, ja que serà la primera d'un govern entre PP i Vox nascut del 28-M, i projectarà com seria un govern entre les dues formacions a l'. Altre cop, el País Valencià torna a ser un termòmetre de la política espanyola.Pel que fa a la relació entre el País Valencià i, només es pot preveure un empitjorament del clima entre les dues. El govern dehavia encetat una política de col·laboració i havia mostrat empatia amb Catalunya. Ara tot això també canviarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola