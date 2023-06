Els comuns descarten implicar‑se en el pacte Collboni‑Sirera: «No farem cap triangulació amb el PP»

Els comuns descarten investir Jaume Collboni (PSC) per evitar un govern de Xavier Trias si això implica un pacte amb Daniel Sirera (PP).que des del principi "s'ha descartat", ha insistit el portaveu de les negociacions de Barcelona en Comú,. Taxatiu, ha insistit:. Alhora, ha apuntat que si no hi ha una majoria "d'esquerres" el dia de la investidura, igual que el PSC ha anunciat que els seus regidors votaran Collboni, Martí ha remarcat que els representants de Barcelona en Comú votaran a Ada Colau., ha afegit.D'aquesta manera, els comuns s'han allunyat d'una possible operació com la del mandat passat amb Manuel Valls . Si no hi ha un pacte acordat entre PSC, ERC i comuns per desbancar Xavier Trias, BComú assegura que no es prestarà a fer alcalde Collboni ni que apareguessin uns vots pretesament gratuïts del PP. Davant les paraules d'Alberto Núñez-Feijóo, que s'ha obert a dialogar amb els socialistes si el pròxim govern fa el pas "molt important" deJordi Martí també ha estat contundent:Sobre la compatibilitat de republicans i socialistes, després que Oriol Junqueras (ERC) digués que no tenia "cap interès" a fer alcalde Collboni , Martí també ha subratllat que avui mateix ha llegit "que ERC i PSC han pactat dues diputacions" . Feia referència a Lleida i Tarragona. "De moment el senyor, ha reblat Martí. Així, la mà dreta de Colau ha insistit enper explorar un acord d'última hora a l'alcaldia de Barcelona, una reunió que fa dies que proven i que encara no han aconseguit.La pronunciació de Martí arriba un dia després que l'alcaldessa Ada Colau proposés una alcaldia compartida a tres bandes al llarg del mandat com a última maniobra per intentar un tripartit PSC-comuns-ERC. Hores després, els socialistes ho descartarien taxativament. Era, a la pràctica, la confirmació que Colau no podria tornar a ser alcaldessa de la ciutat . Davant d'això, el portaveu de les negociacions dels comuns ha sortit a reconèixer que estan diposats a "canviar o renunciar" el plantejament de l'alcaldia compartida, obrint la porta a fer Collboni alcalde permanent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola