Qui guanyarà les properes eleccions? Això diuen totes les enquestes per a l'Estat i el Parlament

Evolució de l'estimació de diputats al Congrés dels Diputats

Evolució de l'estimació de diputats al Parlament de Catalunya

El resultat de les eleccions municipals del 28 de maig -i en alguns territoris, autonòmiques- ha precipitat la convocatòria d' eleccions estatals el 23 de juliol , malgrat que estaven previstes per al desembre. A nivell català, elno cal que es renovi fins a principis de 2025, però els limitats suports de l'actual Govern fan imprevisible quan durarà la legislatura. En aquest context,? Quins partits poden sortir més beneficiats de les urnes i quina tendència té cada formació?Per mirar de respondre aquestes preguntes,recollirà permanentment les dades deque vagin publicant-se als mitjans, tant pel que fa acom aque obtindria cada candidatura. La informació completa amb tots els gràfics d'estimacions de vots i escons i els enllaços a aquestes enquestes estatals i catalanes es poden trobar a Nació Polis, així com cinc consells per interpretar-les correctament . Tot i això, en aquesta notícia, s'hi troba un resum, amb l'evolució de la mitjana de representants atorgats cada setmana als dos nivells.Cal tenir en compte que s'han agrupat per setmanes els resultats de les enquestes, mostrant la mitjana de regidors o diputats assolits per tots els sondejos publicats en cadascuna d'elles per a cada partit. Només es mostren aquelles setmanes en què hi ha hagut alguna enquesta, així que el gràfic-això es troba a altres gràfics a Nació Polis -. Amb els botons superiors, es pot tornar a veure l'animació o canviar les línies per veure exclusivament l'ordre en què es troba cada partit cada setmana, independentment del nombre de representants previstos.

