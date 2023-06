Més de 80 queixes a les universitats per professors que no utilitzen el català

Les universitats van rebre més de 80 queixes el curs passat, incomplint el pla docent de les seves pròpies classes. Segons dades del Govern facilitades en una resposta parlamentària que han avançat RAC1,durant el curs 2021-2022. La majoria no s'han arribat a resoldre mai.El conseller d'Universitats,, tots els implicats són professors de graus i màsters que havien d'haver utilitzat la llengua catalana a les seves classes. Resoltes,. Una dada que suposa menys del 40% de les queixes. La qüestió del canvi de llengua és una de les majors preocupacions per a molts alumnes i també per al Govern.El mateix executiu que lideraja va anunciar un pla per enfortir la llengua a lesel passat 2022. Les mesures no només implicaven el sector universitari, sinó especialment les escoles, on la llengua retrocedeix a marxes forçades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola